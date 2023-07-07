Кассетные боеприпасы позволили бы улучшить эффективность наступательных действий Вооруженных сил Украины. Вероятность их передачи нашему государству прокомментировал представитель Пентагона и бригадный генерал Патрик Райдер.
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Могу сказать, что у нас есть запасы разных видов DPICM, и среди тех, предоставление которых (Украине – 24 Канал) мы обсуждаем, нет более старых DPICM с коэффициентом неразорванных снарядов более 2,35%,
– подчеркнул Райдер.
При этом он добавил, что определенные 155-DPICM миллиметрового калибра несколько десятилетней давности имеют более высокий коэффициент неразорванных снарядов. Так что в США будут тщательно выбирать те снаряды, которые имеют меньшую летальность.
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Резников заинтриговал новостями
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что провел продуктивный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсудили текущую ситуацию на фронте, дальнейшие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы.
Мы сверили часы перед следующим заседанием в формате Рамштайн, которое состоится вскоре после вильнюсского саммита НАТО. Также мы говорили о новых проектах, связанных с поставкой различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями,
– подчеркнул Резников.
Отметим, что американские СМИ заявили, что уже на днях США объявят о новом пакете военной помощи для Украины. В нем будут якобы кассетные боеприпасы, о которых Украина уже неоднократно просила.