Касетні боєприпаси дозволили б покращити ефективність наступальних дій Збройних Сил України. Ймовірність їх передачі нашій державі прокоментував речник Пентагону та бригадний генерал Патрик Райдер.
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Можу сказати, що в нас є запаси різних видів DPICM, і серед тих, надання яких (Україні – 24 Канал) ми обговорюємо, немає старіших DPICM із коефіцієнтом нерозірваних снарядів понад 2,35%,
– підкреслив Райдер.
При цьому він додав, що певні 155-DPICM міліметрового калібру кількадесятирічної давнини мають вищий коефіцієнт нерозірваних снарядів. Тож у США будуть ретельно обирати ті снаряди, які мають меншу летальність.
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Резніков заінтригував новинами
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що провів продуктивну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорили поточну ситуацію на фронті, подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання.
Ми звірили годинники перед наступним засіданням у форматі "Рамштайн", яке відбудеться незабаром після вільнюського саміту НАТО. Також ми говорили про нові проєкти, пов'язані з постачанням різних видів боєприпасів. Слідкуйте за хорошими новинами,
– наголосив Резніков.
Зауважимо, американські ЗМІ заявили, що вже днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для України. У ньому нібито будуть касетні боєприпаси, про які Україна вже неодноразово просила.