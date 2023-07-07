Вскоре Штаты объявят о новом пакете помощи для ВСУ, который, как пишут СМИ, будет содержать и кассетные снаряды. 24 Канал рассказывает все, что следует знать о кассетных снарядах.

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Что такое кассетные снаряды и какой принцип их действия

Кассетные боеприпасы представляют собой вид артиллерийских или авиационных снарядов, которые содержат несколько подрывных или подразделительных зарядов, называемых субмунициями, и рассыпаются по широкой площади при взрыве.

Украина получит кассетные боеприпасы: смотрите видео

Каждый кассетный снаряд содержит один главный заряд, который имеет задачу разбиться на меньшие подразделительные заряды, когда снаряд взрывается над местом назначения или на земле. После того как субмуниции рассыпаются, они активируются и взрываются независимо друг от друга, создавая широкую зону эффективного поражения.

Субмуниции, содержащиеся в кассетных снарядах, могут быть разного типа, например противотанковыми стрелами, фугасными зарядами, минами или другими элементами в зависимости от назначения снаряда.

Они предназначены для повреждения обширной территории, уничтожения живой силы, техники, разрушения сооружений и создания препятствий на поле боя.

Как работают кассетные снаряды: смотрите видео

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил принцип действия кассетных снарядов.

Ступак отметил, что сейчас теплое время, поэтому россияне часто собираются большими группами в полях. По его словам, если попасть в эту группировку или штаб россиян кассетным боеприпасом, то за один раз можно получить более 200 уничтоженных захватчиков.

Это массовое уничтожение оккупантов. Не нужно бегать за ними с беспилотниками или уничтожать их точечно. Если прилетает кассетный боеприпас, раскрывается на суббоеприпасы, они разлетаются на большие площади или в момент взрываются, или там есть отложенный взрыв,

– объяснил он.

Как Украина может получить кассетные снаряды, если они запрещены

Существует Конвенция о конкретных видах обычного оружия, запрещающая использование кассетных снарядов. Договор был заключен в 1980 году и включает в себя различные протоколы, касающиеся различных видов вооруженных средств. Протокол V к настоящему договору, принятый в 2008 году, специально посвящен кассетным боеприпасам. Он содержит положения, запрещающие использование, производство, накопление и передачу кассетных снарядов.

Этот протокол также содержит положения об уничтожении имеющихся в наличии запасов кассетных снарядов и помощи жертвам этих вооруженных средств. Многие страны присоединились к протоколу и выполняют его требования.

Однако Украина не подписала конвенцию, а США не ратифицировали определенные положения, в частности, о кассетных боеприпасах. Следовательно, США могут передать Украине эти снаряды.

Важно! Россия активно использует кассетные снаряды в войне против Украины. Однако российские военные используют их против гражданского населения. Украине кассетные боеприпасы нужны для военных целей, чтобы деоккупировать территорию, которую захватила Россия.

Как США законно могут передать Украине снаряды

Украинский военный портал Defence Express пишет, что у Вашингтона есть возможность без обхода законодательных ограничений вооружить украинскую армию кассетными боеприпасами.

Портал указывает, что до сих пор проблема с передачей Украине кассетных снарядов лежала в законодательной плоскости, в частности, решении Управления военного сотрудничества министерства обороны США (Defense Security Cooperation Agency) от 2011 года.

В соответствии с ним кассетные боеприпасы с уровнем отказа субэлементов свыше 1% не могут входить в какую-либо военную помощь, не могут быть экспортированы как в виде готовой продукции, так и в виде технологий создания.

Но, как пишет портал, в этом же документе есть четкое условие, когда такое разрешение может быть предоставлено. Оно предоставляется, если кассетные боеприпасы будут использованы только в случае использования против "четко определенных военных целей и не будут использоваться там, где известно о пребывании гражданских лиц или в районах, обычно заселенных гражданскими лицами".

В то же время, несмотря на наличие этого пункта, США не экспортировали кассетные боеприпасы с 2011 года. Авторы предполагают, что, возможно, Украина будет получать кассетные боеприпасы определенных или всех возможных видов.

Интересно. Defence Express пишет, что решение о передаче кассетных снарядов открывает Украине дорогу и к получению других средств поражения кассетного снаряжения, в частности кассетных версий ATACMS.

Какой тип кассетных боеприпасов может получить Украина

Спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что на обсуждении находится предоставление так называемых усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM).

Могу сказать, что у нас есть запасы разных видов DPICM, и среди тех, предоставление которых (Украине – 24 Канал) мы обсуждаем, нет более старых DPICM с коэффициентом неразорванных снарядов более 2,35%,

– подчеркнул Райдер.

Он отметил, что определенные 155-DPICM миллиметрового калибра, которым несколько десятилетий, имеют более высокий коэффициент неразорванных снарядов. Поэтому Райдер сказал, что США планируют тщательно выбирать те снаряды, которые имеют меньшую летальность.

В то же время американская газета The Washington Post сообщает, что США могут поставить Украине кассетные снаряды M864.

Этот снаряд, произведенный в 1987 году, выстреливается из 155-мм гаубиц, которые США и другие западные страны предоставили Украине. По последней оценке Пентагона, вероятность неразорванного снаряда составляет 6%, что означает, что по крайней мере четыре из 72 боеприпасов, которые несет каждый снаряд, останутся неразорванными на площади примерно 22 500 квадратных метров.

Что известно о DPICM M864

DPICM M864 представляет собой модифицированную версию предыдущего снаряда M483A1 DPICM.

Основной особенностью DPICM M864 является его способность рассеивать субмуницию, которая способна повлиять на обширную территорию. Каждый снаряд M864 содержит 72 субмунициальных боеприпаса M42/M46, которые рассыпаются после взрыва главного заряда.

Субмуниции M42/M46 являются противотанковыми и противоинженерными боеприпасами. Они могут иметь несколько различных вариантов, включая противотанковые стрелы и фугасные заряды.

Противотанковые стрелы, содержащиеся в субмунициях M42/M46, предназначены для проникновения через бронированные пластины танков и других бронированных объектов. Они могут иметь взрывную и проникающую способности, чтобы нанести вред технике врага.

Фугасные заряды в субмунициях M42/M46 могут использоваться для создания противоинженерных помех или дестабилизации дорог и средств коммуникации противника. Они способны создавать повреждения путем взрыва и разлома.

DPICM M864 был разработан для применения из стандартных артиллерийских систем, например, пушки калибра 155 мм. Он был включен в арсенал американской армии и использовался в разных конфликтах и операциях.

Как Украина может запускать кассетные снаряды и на каком расстоянии

Дальность полета кассетных снарядов может варьироваться в зависимости от конкретной модели снаряда, типа боевой части и характеристик вооруженной системы, из которой они запускаются. Каждая гаубица имеет свои параметры и максимальную дальность стрельбы.

В целом, кассетные снаряды запускаются из артиллерийских гаубиц. Современные гаубицы способны стрелять на расстояние от нескольких километров до нескольких десятков километров.

Если сосредоточиться на том, что Украина получит DPICM M864, их можно запускать со 155-мм гаубиц. По данным "Милитарного", на ноябрь 2022 года на вооружении Украины было около десятых различных типов артиллерийских систем 155 мм калибра – прицепные, колесные и гусеничные. Общее количество гаубиц, которое сейчас есть в Украине, неизвестно.

Важно отметить, что способность каждой из гаубиц к выстрелу снарядов DPICM M864 может зависеть от конкретной модификации и настроек системы.

Учитывая данные материала "Милитарного", мы привели перечень гаубиц, которые есть в Украине и потенциально способны использовать DPICM M864. Речь идет о:

M777 Howitzer , которая используется в США и Великобритании. Она может быть предназначена для запуска снарядов DPICM M864,

, которая используется в США и Великобритании. Она может быть предназначена для запуска снарядов DPICM M864, FH70 (Field Howitzer 70) является гаубицей, разработанной совместно Великобританией и Германией. Вероятно, эта гаубица также может запускать снаряды DPICM M864,

(Field Howitzer 70) является гаубицей, разработанной совместно Великобританией и Германией. Вероятно, эта гаубица также может запускать снаряды DPICM M864, Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) является немецко-итальянской самоходной гаубицей. Она может быть предназначена для запуска снарядов DPICM M864,

(PzH 2000) является немецко-итальянской самоходной гаубицей. Она может быть предназначена для запуска снарядов DPICM M864, M109 Paladin , используемый США и другими странами, может быть способен к выстрелу снарядов DPICM M864,

, используемый США и другими странами, может быть способен к выстрелу снарядов DPICM M864, CAESAR – французская самоходная гаубица калибра 155 мм, используемая во многих странах. Она может также запускать кассетные снаряды.

Обратите внимание. Дальность стрельбы этих гаубиц примерно от 20 до 40 километров.

Почему Украине нужны кассетные снаряды

Учитывая, что продвижение украинской армии во время контрнаступления усложняют инженерные укрепления россиян, фугасные снаряды могут помочь решить эту проблему.

Кроме того, Defence Express обращает внимание на другую пользу DPICM. Известно, что Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов и вынуждена экономить каждый снаряд, когда враг более свободен в своих действиях.

Как указывают эксперты, один DPICM выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных снарядов, применяемых в настоящее время Украиной.

То есть их использование позволит уменьшить потребность в боеприпасах вообще, уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи, что сохраняет не только ресурс артиллерийских систем, но и жизнь украинских артиллеристов.

– говорится в статье.

Авторы статьи отмечают, что Украина продолжает отвечать оккупантам 155-мм осколочно-фугасными боеприпасами и незначительным количеством высокоточных Excalibur против превосходящего противника, использующего весь арсенал неизбирательного вооружения, в том числе и для террористических ударов исключительно по гражданскому населению.

"В этих условиях единственным вариантом эффективного противодействия врагу являются именно кассетные боеприпасы, которые и создавались как раз для таких условий", – резюмируют авторы материала.

Николай Маломуж, генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины в эфире 24 Канала заявил, что Россия стягивает новые резервы на фронт в Украине. Поэтому чтобы эффективно, массово и системно уничтожать оккупантов, Украине нужны кассетные снаряды.

По его словам, вскоре США официально объявит о решении по кассетным снарядам, "и это уже будет новая история наступательных операций".

Маломуж объяснил, почему Украине нужны кассетные снаряды: смотрите видео

Как сказал Маломуж, украинская армия сможет не только пробивать отдельные направления, например, у Бахмута, а просто уничтожать оккупантов в самом Бахмуте.

Следовательно, оккупанты будут уничтожены или вынуждены бежать. Так же, по его словам, будет и на Запорожском направлении. Маломуж констатировал, что передача кассетных снарядов и ракет ATACMS станет новой историей стратегически-наступательных операций Украины.