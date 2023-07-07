Мешканців низки регіонів закликають також бути вкрай обережними. Просять їх сховати автомобілі, та й самим не виходити без потреби на вулицю, коли вирує стихія.

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На Миколаївщині – град, а на Запоріжжі – злива

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім о 19:36 звернувся до місцевих мешканців. Він заявив, що на півночі області вирує град з грозою. Високопосадовець закликав людей поховати свої автомобілі.

Тим часом у Запоріжжі близько 19:30 телеграм-канали повідомили про те, що негода накрила також їхнє місто. На відео виклали момент зливи, то можна зауважити, вода ллє, наче з відра. Літня злива вирувала в місті, позбавляючи шансів бодай когось з тих, кого вона застала на вулиці, повернутися додому сухими.

Запоріжжя накрила потужна злива: дивіться відео

Також місцеві мешканці показали наслідки зливи у Запоріжжі. Вони зазначили, що половину міста затопила вода.

Мешканці зняли наслідки зливи у Запоріжжі: дивіться відео

На Одещині люди залишилися без світла

Заливало і засипало градом мешканців Одещини. Вдень їх попереджали про оголошення І рівня небезпеки. Мовилося про те, що можуть очікуватися грози, а пориви вітру та шквали сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

На Одещині вирує негода: дивіться відео

Потужна злива накрила Одеську область: дивіться відео

Близько 15:30 у мережі повідомили, що у Лиманському районі почалася злива. Згодом стало відомо, що на всю силу в області ллє. Місцями з неба рясно сипав град. Сильні пориви вітру стали причиною того, що місцями попадали дерева. На цьому негода не зупинилася, адже близько 18:00 в регіоні ще й гриміло.

Припаркований автомобіль побив град: дивіться відео

Негода на Одещині: дивіться відео

Пізніше енергетики повідомили, що негода стала причиною того, що без світла залишилися 11 населених пунктів. Вони розташовані в Одеському та Ізмаїльському районах. Енергетики вже займаються ремонтом і відновленням.

У Києві били фонтани

Надзвичайно потужною була також злива у Києві. Очевидці показали, що місцями води було по коліна. Ба більше, в одному з торгових центрів буквально утворився фонтан заливаючи все навколо.

У Києві злива залила торговий центр: дивіться відео

Посеред крамниці утворився фонтан: дивіться відео

Дорога перетворилася на річку у Києві: дивіться відео

У Франківську обвалилася частина мосту

Про це розповів міський голова Руслан Марцінків. Він зазначив, що "сильні зливи наробили біди в області". За його словами, не оминуло це Івано-Франківськ.

Через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту на Набережній. Прошу всіх бути максимально уважними! Відповідні служби вже працюють на місці,

– зазначив він.

За словами міського голови, відновлювати пішохідний міст буде Локомотиворемонтний завод.