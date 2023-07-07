Жителей ряда регионов призывают также быть очень осторожными. Просят их спрятать автомобили, да и самим не выходить без нужды на улицу, когда бурлит стихия.

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На Николаевщине – град, а в Запорожье – ливень

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 19:36 обратился к местным жителям. Он заявил, что на севере области бушует град с грозой. Высокопоставленный чиновник призвал людей спрятать свои автомобили.

Между тем, в Запорожье около 19:30 телеграм-каналы сообщили о том, что непогода накрыла также их город. На видео выложили момент ливня, то можно заметить, вода льет, как из ведра. Летний ливень бушевал в городе, лишая шансов хоть кого-то из тех, кого он застал на улице, вернуться домой сухими.

Запорожье накрыл мощный ливень: смотрите видео

Также местные жители показали последствия проливного дождя в Запорожье. Они отметили, что половину города затопила вода.

Жители сняли последствия ливня в Запорожье: смотрите видео

В Одесской области люди остались без света

Заливало и засыпало градом жителей Одесской области. Днем их предупреждали об объявлении І уровня опасности. Речь шла о том, что могут ожидаться грозы, а порывы ветра и шквалы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

На Одесщине бурлит ненастье: смотрите видео

Мощный ливень накрыл Одесскую область: смотрите видео

Около 15:30 в сети сообщили, что в Лиманском районе начался ливень. Впоследствии стало известно, что во всю силу в области льет. Местами с неба обильно сыпал град. Сильные порывы ветра стали причиной того, что местами попадали деревья. На этом ненастье не остановилось, ведь около 18:00 в регионе еще и гремело.

Припаркованный автомобиль побил град: смотрите видео

Непогода на Одесщине: смотрите видео

Позже энергетики сообщили, что непогода стала причиной того, что без света осталось 11 населенных пунктов. Они находятся в Одесском и Измаильском районах. Энергетики уже занимаются ремонтом и восстановлением.

В Киеве били фонтаны

Чрезвычайно мощным был также ливень в Киеве. Очевидцы показали, что местами воды было по колено. Более того, в одном из торговых центров буквально образовался фонтан, заливая все вокруг.

В Киеве ливень залил торговый центр: смотрите видео

Посреди магазина образовался фонтан: смотрите видео

Дорога превратилась в реку в Киеве: смотрите видео

Во Франковске обрушилась часть моста

Об этом рассказал городской голова Руслан Марцинкив. Он отметил, что "сильные ливни натворили беды в области". По его словам, не обошло это Ивано-Франковск.

Из-за резкого поднятия уровня воды рухнула часть пешеходного моста на Набережной. Прошу всех быть максимально внимательными! Соответствующие службы уже работают на месте,

– отметил он.

По словам городского головы, восстанавливать пешеходный мост будет Локомотиворемонтный завод.