Періодичне проходження атмосферних фронтів призведе до випадання дощів різної інтенсивності. Тому зволоження буде достатнім, а місцями навіть надлишковим, зазначив синоптик Ігор Кібальчич.

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Де литиме цього тижня

У вівторок на Півночі Лівобережжя, а ще в західних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Цікаво, що вночі температура знизиться до 10 – 15 градусів тепла. Вдень сягатиме +19…+24, на Півдні до +27.

Далі, 12 липня дощі пройдуть у південних областях, вдень також місцями на Сході. На решті територій нашої держави вже без істотних опадів.Вночі +11…+16, вдень +22…+27. На Півночі Лівобережжя +18…+23.

У четвер грозові дощі будуть подекуди центральних та північних регіонах пройдуть дощі з грозами. На Заході знову сильні зливи. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +12…+17 градусів. На узбережжі морів до +22. Вдень +23…+28, у центральних та південних областях +29…+34.

У п'ятницю вночі у західних, центральних та північних областях пройдуть дощі. Подекуди опади будуть сильними. Вдень вони перемістяться на Північ Лівобережжя. До речі, там дощова погода утримається і в суботу. Тим часом на решті території вже без істотних опадів.

Синоптик додав, що в неділю, 16 липня, у північних та східних областях очікуються невеликі короткочасні дощі та грози. Вночі вже пригріє до +15...+20 градусів, вдень +25...+30, на Півдні до +33.