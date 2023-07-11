Периодическое прохождение атмосферных фронтов приведет к выпадению дождей разной интенсивности. Потому увлажнение будет достаточным, а местами даже избыточным, отметил синоптик Игорь Кибальчич.

Смотрите также Будет лить как из ведра: Украину накроют еще большие дожди, в каких областях будет непогода

Где будет лить на этой неделе

Во вторник на Севере Левобережья, а еще в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Интересно, что ночью температура снизится до 10 – 15 градусов тепла. Днем будет +19…+24, на Юге до +27.

Далее, 12 июля, дожди пройдут в южных областях, днем также местами на Востоке. На остальных территориях нашего государства уже без существенных осадков. Ночью +11…+16, днем +22…+27. На Севере Левобережья +18…+23.

В четверг грозовые дожди будут кое-где в центральных и северных регионах пройдут дожди с грозами. На Западе снова сильные ливни. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12…+17 градусов. На побережье морей до +22. Днем +23…+28, в центральных и южных областях +29…+34.

В пятницу ночью в западных, центральных и северных областях пройдут дожди. Временами осадки будут сильными. Днем они переместятся на Север Левобережья. Кстати, там будет дождливая погода и в субботу. Тем временем на остальной территории уже без существенных осадков.

Синоптик добавил, что в воскресенье, 16 июля, в северных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью уже пригреет до +15…+20 градусов, днем +25…+30, на Юге до +33.