В понедельник переменная облачность позволит всем немного отдохнуть от палящего солнца. А жители нескольких областей смогут насладиться летними дождями.

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Где 17 июля пройдут дожди

На Западе днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Житомирской области тоже будет дождь. В других областях синоптики не прогнозируют осадки.

Почти на всей территории Украины температура составит +28…+33. На Востоке будет +25…+30. На побережье морей температура будет до +23.

Ветер в течение дня будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +30...+32

Ужгород – +30...+32

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +31...+33

Винница – +31...+33

Одесса – +27...+29

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +31...+33

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +27...+29

Прогноз погоды на 17 июля / Карта Укргидрометцентра