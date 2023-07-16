В понедельник переменная облачность позволит всем немного отдохнуть от палящего солнца. А жители нескольких областей смогут насладиться летними дождями.

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Где 17 июля пройдут дожди

На Западе днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Житомирской области тоже будет дождь. В других областях синоптики не прогнозируют осадки.

Почти на всей территории Украины температура составит +28…+33. На Востоке будет +25…+30. На побережье морей температура будет до +23.

Ветер в течение дня будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

  • Киев – +30...+32
  • Ужгород – +30...+32
  • Львов – +30...+32
  • Ивано-Франковск – +30...+32
  • Тернополь – +30...+32
  • Черновцы – +31...+33
  • Хмельницкий – +31...+33
  • Луцк – +29...+31
  • Ровно – +29...+31
  • Житомир – +31...+33
  • Винница – +31...+33
  • Одесса – +27...+29
  • Николаев – +32...+34
  • Херсон – +31...+33
  • Симферополь – +29...+31
  • Кропивницкий – +31...+33
  • Черкассы – +30...+32
  • Чернигов – +30...+32
  • Сумы – +28...+30
  • Полтава – +28...+30
  • Днепр – +28...+30
  • Запорожье – +31...+33
  • Донецк – +25...+27
  • Луганск – +25...+27
  • Харьков – +27...+29

Прогноз погоды на 17 июля / Карта Укргидрометцентра