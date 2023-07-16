В понедельник переменная облачность позволит всем немного отдохнуть от палящего солнца. А жители нескольких областей смогут насладиться летними дождями.
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Где 17 июля пройдут дожди
На Западе днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Житомирской области тоже будет дождь. В других областях синоптики не прогнозируют осадки.
Почти на всей территории Украины температура составит +28…+33. На Востоке будет +25…+30. На побережье морей температура будет до +23.
Ветер в течение дня будет менять свое направление. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +30...+32
- Ужгород – +30...+32
- Львов – +30...+32
- Ивано-Франковск – +30...+32
- Тернополь – +30...+32
- Черновцы – +31...+33
- Хмельницкий – +31...+33
- Луцк – +29...+31
- Ровно – +29...+31
- Житомир – +31...+33
- Винница – +31...+33
- Одесса – +27...+29
- Николаев – +32...+34
- Херсон – +31...+33
- Симферополь – +29...+31
- Кропивницкий – +31...+33
- Черкассы – +30...+32
- Чернигов – +30...+32
- Сумы – +28...+30
- Полтава – +28...+30
- Днепр – +28...+30
- Запорожье – +31...+33
- Донецк – +25...+27
- Луганск – +25...+27
- Харьков – +27...+29
Прогноз погоды на 17 июля / Карта Укргидрометцентра