Провалля утворилося розміром 5 на 7 метрів. Це вже третя така вирва у мікрорайоні.
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На Прикарпатті утворилося провалля
Як розповів міський голова Калуша Андрій Найда, до всіх наслідків негоди додалося утворення нової провальної вирви розміром 5 на 7 метрів.
Це вже третя така вирва у цьому мікрорайоні,
– зауважив він.
Провалля у Калуші / Скриншот з відео
За словами мера, наразі ситуацію контролюють. Тепер очікується приїзд представників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які мають провести дослідження.
"Зараз ми аналізуємо її розширення. Як тільки це припиниться, ми будемо проводити її засипання", – додав Найда.
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