Провалля утворилося розміром 5 на 7 метрів. Це вже третя така вирва у мікрорайоні.

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На Прикарпатті утворилося провалля

Як розповів міський голова Калуша Андрій Найда, до всіх наслідків негоди додалося утворення нової провальної вирви розміром 5 на 7 метрів.

Це вже третя така вирва у цьому мікрорайоні,

– зауважив він.



Провалля у Калуші / Скриншот з відео

За словами мера, наразі ситуацію контролюють. Тепер очікується приїзд представників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які мають провести дослідження.

"Зараз ми аналізуємо її розширення. Як тільки це припиниться, ми будемо проводити її засипання", – додав Найда.

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