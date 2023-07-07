Сильна злива у Львові вже спровокувала перші наслідки. На вулиці Словацького струмінь води сягає другого поверху.

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На відео з місця події видно, як вода з "фонтана" заливає балкон житлового будинку й стікає донизу. Автор публікації повідомив, що на місце події викликали спеціальні служби.

У Львові утворився "фонтан" через зливу: відео

Україну накрили зливи

7 липня дощі ллють не лише у Львові, а й по всій Україні. За даними Укргідрометцентру, сухо лише у Криму та Донецькій і Луганській областях. При цьому температура повітря є високою:

на Заході +22...+24 градусів;

на Півночі +24...+26 градусів;

на Півдні +33...+35 градусів;

на Сході – +31...+33 градусів.

Цікаво Третє липня стало найспекотнішим днем на Землі в історії спостережень

Зверніть увагу! Увечері 6 липня потужна негода накрила Київ та область. Місцеві мешканці повідомляли, що блискавки спалахували одна за одною, а сильна злива супроводжувалася шквальним вітром. Внаслідок негоди частина Бучі була знеструмлена.