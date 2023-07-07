Сильный ливень во Львове уже спровоцировал первые последствия. На улице Словацкого струя воды достигает второго этажа.

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На видео с места происшествия видно, как вода из фонтана заливает балкон жилого дома и стекает вниз. Автор публикации сообщил, что на место происшествия вызвали специальные службы.

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Во Львове образовался "фонтан" из-за ливня: видео

Украину накрыли ливни

7 июля дожди льют не только во Львове, но и по всей Украине. По данным Укргидрометцентра, сухо только в Крыму и Донецкой и Луганской областях. При этом температура воздуха высокая:

на Западе +22...+24 градусов;

на Севере +24...+26 градусов;

на Юге +33...+35 градусов;

на Востоке – +31…+33 градусов.

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Обратите внимание! Вечером 6 июля мощная непогода накрыла Киев и область. Местные жители сообщали, что молнии вспыхивали одна за другой, а сильный ливень сопровождался шквальным ветром. В результате непогоды часть Бучи была обесточена.

Где будут ливни в ближайшие дни