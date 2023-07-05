Новий рекорд

Середньодобова температура повітря на поверхні планети 3 липня була зафіксована на рівні 17,01 градуса за Цельсієм, згідно з метеорологічною організацією при Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Цей показник розраховується з урахуванням всіх континентів, включно з арктичними та антарктичними зонами.

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Дані поки що не підтверджені іншими подібними вимірюваннями, але вони вже незабаром можуть бути неактуальними з початком літа у північній півкулі. Середня глобальна температура зазвичай продовжує зростати до кінця липня або початку серпня.

Дуже спекотно цього тижня у США. Там температура подекуди перевищила позначку 43 градуси за Цельсієм. Навіть у місцях, які зазвичай не славляться теплою погодою, останніми днями й тижнями було не по сезону спекотно.

Також на дослідницькій базі "Академік Вернадський" в Антарктиді зафіксували липневий максимум у 8,7 градуса за Цельсієм.

Україну також не омине: 5-7 липня прогнозують до +37 градусів у південних та східних областях та до 27 градусів у західних.

Про хвилі спеки вчені говорять особливо голосно останніми роками. Торік температура в Європі сягала 47 градусів, розплавляючи асфальт, пошкоджуючи інфраструктуру та навіть убиваючи людей. Цьогоріч навряд чи буде інакше. Причиною тому є поєднання глобального потепління (концентрація парникових газів в атмосфері щодня зростає) та початок Ель-Ніньйо, нового циклу потепління океану, яке впливає на клімат спочатку в екваторіальних регіонах, а потім і на всій планеті. Тенденція безумовно збережеться й наступного року.

NOAA веде свої спостереження з 1979 року. Новий рекорд перевищує попередній, встановлений 24 липня минулого року на рівні 16,92 градуса за Цельсієм.