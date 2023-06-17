Явища Ель-Ніньйо зазвичай відбуваються кожні два-сім років і характеризуються вищою, ніж у середньому, температурою поверхні моря навколо екватора в центральній і східній частинах Тихого океану. Але вплив цієї події можна відчути в усьому світі. Протилежним його явищем є Ла-Нінья – зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми.

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Яким буде новий Ель-Ніньйо

Залежно від своєї сили, Ель-Ніньйо може спричинити цілу низку наслідків, таких як збільшення ризику сильних злив та посух у певних регіонах світу. Ель-Ніньйо може призвести до нових температурних рекордів, особливо в тих регіонах, де під час Ель-Ніньйо вже спостерігаються температури вище середнього рівня,

– каже Мішель Л'Еро, фізик з Центру прогнозування клімату NOAA.

Експерти вже давно підозрювали, що новий Ель-Ніньйо прийде вже цього року. У березні та квітні супутник зафіксував ранні ознаки його формування. Теплі води Тихого океану рухалися на схід до західного узбережжя Південної Америки.

Минулого місяця Всесвітня метеорологічна організація заявила, що ймовірність того, що потепління відбудеться в період з травня по липень, становить 60%, і що з кожним місяцем ця ймовірність зростатиме.

Потім NOAA оприлюднило свій власний прогноз, в якому передбачалося, що цього року явище Ель-Ніньйо майже гарантоване, і що воно може бути сильним, значно сильнішим, ніж попереднє .

. Агентство додало, що існує 90% ймовірність того, що умови можуть зберегтися до 2024 року.

Зараз вчені очікують, що умови "від помірних до сильних" триватимуть у Північній півкулі восени та взимку.

Ель-Ніньйо провокує вищі температури, підвищує ймовірність ураганів та інше. Це накладається на загальне глобальне потепління й може підштовхнути глобальну температуру до перетину порогу в 1,5 градуса, що призведе до катастрофічного і незворотного руйнування клімату.

Останнє явище Ель-Ніньйо відбулося в період з лютого по серпень 2019 року, але його наслідки були відносно слабкими.