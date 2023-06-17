Явища Ель-Ніньйо зазвичай відбуваються кожні два-сім років і характеризуються вищою, ніж у середньому, температурою поверхні моря навколо екватора в центральній і східній частинах Тихого океану. Але вплив цієї події можна відчути в усьому світі. Протилежним його явищем є Ла-Нінья – зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми.
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Яким буде новий Ель-Ніньйо
Залежно від своєї сили, Ель-Ніньйо може спричинити цілу низку наслідків, таких як збільшення ризику сильних злив та посух у певних регіонах світу. Ель-Ніньйо може призвести до нових температурних рекордів, особливо в тих регіонах, де під час Ель-Ніньйо вже спостерігаються температури вище середнього рівня,
– каже Мішель Л'Еро, фізик з Центру прогнозування клімату NOAA.
Експерти вже давно підозрювали, що новий Ель-Ніньйо прийде вже цього року. У березні та квітні супутник зафіксував ранні ознаки його формування. Теплі води Тихого океану рухалися на схід до західного узбережжя Південної Америки.
- Минулого місяця Всесвітня метеорологічна організація заявила, що ймовірність того, що потепління відбудеться в період з травня по липень, становить 60%, і що з кожним місяцем ця ймовірність зростатиме.
- Потім NOAA оприлюднило свій власний прогноз, в якому передбачалося, що цього року явище Ель-Ніньйо майже гарантоване, і що воно може бути сильним, значно сильнішим, ніж попереднє.
- Агентство додало, що існує 90% ймовірність того, що умови можуть зберегтися до 2024 року.
- Зараз вчені очікують, що умови "від помірних до сильних" триватимуть у Північній півкулі восени та взимку.
Ель-Ніньйо провокує вищі температури, підвищує ймовірність ураганів та інше. Це накладається на загальне глобальне потепління й може підштовхнути глобальну температуру до перетину порогу в 1,5 градуса, що призведе до катастрофічного і незворотного руйнування клімату.
Останнє явище Ель-Ніньйо відбулося в період з лютого по серпень 2019 року, але його наслідки були відносно слабкими.