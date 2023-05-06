2022 рік був надзвичайно спекотним. Хвиля тепла, що накрила Європу в липні, породила чимало проблем. У Португалії в якийсь момент фіксували +47 градусів, понад 40 – у Британії та Франції. Не оминуло й США: там електростанції не справились із навантаженням через надмірне споживання енергії та почали виходити з ладу. В Україні ситуація була трішки краща, однак температура теж майже досягала 40 градусів.

Торік Британці закрили військову базу, бо її злітно-посадкова смуга розтанула від спеки

Чого чекати у 2023 році

Глобальна температура зростає з тривожною швидкістю, а це означає, що все частіше трапляються екстремальні спекотні хвилі. Щоб краще підготуватися до того, що нас чекає, дослідники з Великої Британії визначили країни, які найбільше ризикують постраждати від теплових хвиль. Серед них не лише країни, де очікується найбільша ймовірність хвиль спеки. Нове дослідження також враховує такі фактори, як соціально-економічна ситуація, зростання населення, стабільність енергетичних мереж та доступність медичних послуг.

Найбільш схильними до ризику руйнівного впливу теплових хвиль наразі є:

Афганістан.

Папуа-Нова Гвінея.

Центральна Америка.

Центральна Європа.

Китай, а особливо Пекін через його багатомільйонне щільне населення.

Команда авторів зазначає, що розуміння загроз допоможе краще підготуватися й зменшити наслідки. Вчені не виключають, що майбутні хвилі спеки будуть гіршими та більш руйнівними, ніж усе, що ми бачили досі, тому влада й жителі повинні знати, як справлятися з новими викликами. Нинішня проблема в тому, що люди готуються до сценаріїв, які спостерігали раніше, й тому виявляються беззахисними перед гіршими.

Політики та уряди повинні готуватися до подій, які виходять за рамки поточних рекордів, особливо з урахуванням тенденцій, спричинених антропогенними змінами клімату, що підвищують ймовірність екстремальних явищ,

– пишуть дослідники.

Для своїх оцінок вони використовували найновіші кліматичні моделі та дані про населення світу, а також метод визначення ймовірності повторення екстремальних кліматичних явищ, відомий як статистика екстремальних значень.

Високі температури можуть не лише безпосередньо вбивати людей, але й значно ускладнювати повсякденне життя та роботу, бути руйнівними з точки зору розвитку сільського господарства і фермерства, спричиняти масштабні лісові пожежі. Є й хороші новини: підготовка до стихійних лих справді зменшує кількість смертей. Ці заходи можуть охоплювати створення місць для охолодження в міських умовах, зміну або скорочення робочого часу та інше.