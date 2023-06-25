За попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до оголеного дроту. Ця проводка обірвалася внаслідок великої негоди в області.

Дивіться також Сексизм та насмішки від ректора Львівського медуніверситету: у МОЗ вперше відреагували

Козицький розповів про трагедію на Львівщині

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький 25 червня розповів, що струм з обриву електричного дроту смертельно вразив маленьку жительку села Глібовичі Львівського району. Ця дівчинка народилася у 2013 році.

За цим фактом правоохоронці відкрили провадження. Співчуття рідним,
– сказав Козицький.

Крім того, голова Львівщини попросив жителів області не наближатися до оголених дротів ближче ніж на 8 метрів у разі їх виявлення. Він порадив відходити від обірваного проводу "гусячим кроком", тобто звести ступні разом, не відриваючи їх одна від одної й від землі, а також пересуватися дрібними ковзкими кроками.

Козицький також надав кілька контактів, куди варто звертатися у разі виявлення оголених дротів.

Очільник Львівщини радить звертатися до Львівобленерго за номерами:

  • 0-800-30-15-68;
  • 067-333-15-68;
  • 050-460-15-68;
  • 093-170-15-68;
  • 032 290-75-68.

Наостанок Козицький зазначив, що якщо через негоду впали дерева, гілки, або ж травмувались люди, він просить повідомити про це екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

Нещодавно від ураження струмом загинув підліток

  • У Львівській лікарні 20 червня помер 14 річний підліток з Вінниччини – Олександр Сорокін. Причиною його загибелі стало ураження струмом.
  • Згодом стало відомо, що перед своєю смертю підліток заліз на вагон вантажного потягу, щоб сфотографуватися. Однак він отримав травми та 70% опіків шкіри.
  • Після отриманих травм хлопця перевезли до лікарні у Львів, де його намагалися врятувати лікарі. Попри це, його травми були несумісні з життям.
  • Також відомо, що хлопець був у частині оркестру в одній з музичних шкіл на Вінниччині, де він жив. Колектив школи й досі не може оговтатися від втрати свого учня.