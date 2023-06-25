За попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до оголеного дроту. Ця проводка обірвалася внаслідок великої негоди в області.
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Козицький розповів про трагедію на Львівщині
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький 25 червня розповів, що струм з обриву електричного дроту смертельно вразив маленьку жительку села Глібовичі Львівського району. Ця дівчинка народилася у 2013 році.
За цим фактом правоохоронці відкрили провадження. Співчуття рідним,
– сказав Козицький.
Крім того, голова Львівщини попросив жителів області не наближатися до оголених дротів ближче ніж на 8 метрів у разі їх виявлення. Він порадив відходити від обірваного проводу "гусячим кроком", тобто звести ступні разом, не відриваючи їх одна від одної й від землі, а також пересуватися дрібними ковзкими кроками.
Козицький також надав кілька контактів, куди варто звертатися у разі виявлення оголених дротів.
Очільник Львівщини радить звертатися до Львівобленерго за номерами:
- 0-800-30-15-68;
- 067-333-15-68;
- 050-460-15-68;
- 093-170-15-68;
- 032 290-75-68.
Наостанок Козицький зазначив, що якщо через негоду впали дерева, гілки, або ж травмувались люди, він просить повідомити про це екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.
Нещодавно від ураження струмом загинув підліток
- У Львівській лікарні 20 червня помер 14 річний підліток з Вінниччини – Олександр Сорокін. Причиною його загибелі стало ураження струмом.
- Згодом стало відомо, що перед своєю смертю підліток заліз на вагон вантажного потягу, щоб сфотографуватися. Однак він отримав травми та 70% опіків шкіри.
- Після отриманих травм хлопця перевезли до лікарні у Львів, де його намагалися врятувати лікарі. Попри це, його травми були несумісні з життям.
- Також відомо, що хлопець був у частині оркестру в одній з музичних шкіл на Вінниччині, де він жив. Колектив школи й досі не може оговтатися від втрати свого учня.