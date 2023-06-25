По предварительной информации, девочка прикоснулась к обнаженной проволоке. Эта проводка оборвалась в результате большой непогоды в области.
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Козицкий рассказал о трагедии во Львовской области
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий 25 июня рассказал, что ток по обрыву электрической проволоки смертельно поразил маленькую жительницу села Глебовичи Львовского района. Эта девочка родилась в 2013 году.
По этому факту правоохранители открыли производство. Соболезнование родным,
– сказал Козицкий.
Кроме того, глава Львовской области попросил жителей области не приближаться к обнаженным проводам ближе чем на 8 метров в случае их обнаружения. Он посоветовал отходить от оборванного провода "гусиным шагом", то есть возвести ступни вместе, не отрывая их друг от друга и от земли, а также передвигаться мелкими скользкими шагами.
Козицкий также предоставил несколько контактов, куда следует обращаться в случае обнаружения обнаженных проводов.
Глава Львовской области советует обращаться во Львовоблэнерго за номерами:
- 0-800-30-15-68;
- 067-333-15-68;
- 050-460-15-68;
- 093-170-15-68;
- 032 290-75-68.
Напоследок Козицкий отметил, что если из-за непогоды упали деревья, ветки, или же травмировались люди, он просит сообщить об этом экстренные службы по телефонам: 101, 112 или 103.
Недавно от поражения током погиб подросток
- Во Львовской больнице 20 июня умер 14-летний подросток из Винницкой области – Александр Сорокин. Причиной его гибели явилось поражение током.
- Впоследствии стало известно, что перед смертью подросток залез на вагон грузового поезда, чтобы сфотографироваться. Однако получил травмы и 70% ожогов кожи.
- После полученных травм парня перевезли в больницу во Львов, где пытались спасти врачи. Несмотря на это, его травмы были несовместимы с жизнью.
- Также известно, что парень был в части оркестра в одной из музыкальных школ Винницкой области, где он жил. Коллектив школы до сих пор не может оправиться от потери своего ученика.