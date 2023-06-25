По предварительной информации, девочка прикоснулась к обнаженной проволоке. Эта проводка оборвалась в результате большой непогоды в области.

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Козицкий рассказал о трагедии во Львовской области

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий 25 июня рассказал, что ток по обрыву электрической проволоки смертельно поразил маленькую жительницу села Глебовичи Львовского района. Эта девочка родилась в 2013 году.

По этому факту правоохранители открыли производство. Соболезнование родным,

– сказал Козицкий.

Кроме того, глава Львовской области попросил жителей области не приближаться к обнаженным проводам ближе чем на 8 метров в случае их обнаружения. Он посоветовал отходить от оборванного провода "гусиным шагом", то есть возвести ступни вместе, не отрывая их друг от друга и от земли, а также передвигаться мелкими скользкими шагами.

Козицкий также предоставил несколько контактов, куда следует обращаться в случае обнаружения обнаженных проводов.

Глава Львовской области советует обращаться во Львовоблэнерго за номерами:

0-800-30-15-68;

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

032 290-75-68.

Напоследок Козицкий отметил, что если из-за непогоды упали деревья, ветки, или же травмировались люди, он просит сообщить об этом экстренные службы по телефонам: 101, 112 или 103.

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