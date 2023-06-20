Парень жил в Калиновской общине Винницкой области. После полученных травм его перевезли в больницу во Львов.

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Хотел сделать фото на поезде

Александр 16 июня около 21:00 вылез на вагон грузового поезда для того, чтобы сделать фото. Однако когда он был на крыше – подростка поразило током. Как следствие – ребенок получил 70% ожогов тела.

Сначала парня привезли в местную больницу, однако позже транспортировали во Львов.

О смерти сообщили в музыкальной школе, где обучался Александр.

Коллектив школы глубоко унывает по поводу трагической смерти ученика школы, Сорокина Саши. Словами нельзя передать всю боль и уныние. Как страшен сон! Примите искренние соболезнования! Пусть Господь примет его светлую душу в Царстве Своем! Вечная память,

– говорится в сообщении.

Александр часто выступал в музыкальной школе. К слову, последняя такая мера, в которой принимал участие парень, проходила 3 июня. Это была благотворительная культурно-художественная акция "Страна счастливых детей".

Остальные трагические случаи с детьми