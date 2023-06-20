Парень жил в Калиновской общине Винницкой области. После полученных травм его перевезли в больницу во Львов.
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Хотел сделать фото на поезде
Александр 16 июня около 21:00 вылез на вагон грузового поезда для того, чтобы сделать фото. Однако когда он был на крыше – подростка поразило током. Как следствие – ребенок получил 70% ожогов тела.
Сначала парня привезли в местную больницу, однако позже транспортировали во Львов.
О смерти сообщили в музыкальной школе, где обучался Александр.
Коллектив школы глубоко унывает по поводу трагической смерти ученика школы, Сорокина Саши. Словами нельзя передать всю боль и уныние. Как страшен сон! Примите искренние соболезнования! Пусть Господь примет его светлую душу в Царстве Своем! Вечная память,
– говорится в сообщении.
Александр часто выступал в музыкальной школе. К слову, последняя такая мера, в которой принимал участие парень, проходила 3 июня. Это была благотворительная культурно-художественная акция "Страна счастливых детей".
Остальные трагические случаи с детьми
- В Днепре, вероятно, от отравления умерла 16-летняя девушка. Местные издания пишут, что до этого девушка съела много свежих ягод. Окончательная причина смерти будет известна после проведения экспертизы.
- В Ровенские области 5-летняя девочка упала в пруд., когда каталась на велосипеде. Ребенок сказал матери, что будет кататься на детской площадке вблизи образовательного учреждения, однако через 20 минут он с него исчез. Почему девочка оказалась у пруда – неизвестно.
- В Киевской области 10-летний мальчик решил провести свободное время за рыбалкой. Вместе с ним тоже были его друзья. Когда дети прибыли на реку, то парень решил переплыть реку. К сожалению, он потерял силы, пока пытался добраться до другого берега.