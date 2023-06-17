Информацию о смерти несовершеннолетней 24 Каналу подтвердила представитель Днепровского отдела полиции Алина Стадник. Она отметила, что тело погибшей было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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Полиция устанавливает причину смерти девушки

Кроме того, пресс-секретарь полиции сообщила, что трагический инцидент произошел в Индустриальном районе Днепра. Остальные детали в полиции пока не сообщают.

В то же время местный ресурс "Информатор Днепр" пишет, что, по предварительной информации, девушка отравилась свежими ягодами.

В частности, перед смертью девушка переела свежие ягоды: шелковицу, клубнику и красную смородину.

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