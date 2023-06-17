Інформацію про смерть неповнолітньої 24 Каналу підтвердила речниця Дніпровського відділу поліції Аліна Стаднік. Вона зазначила, що тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
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Поліція встановлює причину смерті дівчини
Крім того, речниця поліції повідомила, що трагічний інцидент стався в Індустріальному районі Дніпра. Інших деталей у поліції поки не повідомляють.
Водночас місцевий ресурс "Інформатор Дніпро" пише, що, за попередньою інформацією, дівчина отруїлася свіжими ягодами.
Зокрема, перед смертю дівчина переїла свіжі ягоди: шовковицю, полуницю та червону смородину.
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