Інформацію про смерть неповнолітньої 24 Каналу підтвердила речниця Дніпровського відділу поліції Аліна Стаднік. Вона зазначила, що тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Поліція встановлює причину смерті дівчини

Крім того, речниця поліції повідомила, що трагічний інцидент стався в Індустріальному районі Дніпра. Інших деталей у поліції поки не повідомляють.

Водночас місцевий ресурс "Інформатор Дніпро" пише, що, за попередньою інформацією, дівчина отруїлася свіжими ягодами.

Зокрема, перед смертю дівчина переїла свіжі ягоди: шовковицю, полуницю та червону смородину.

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