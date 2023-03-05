Про це розповіла керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

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13 мешканців модульного містечка потрапили до інфекційної лікарні

Матюшко розповіла, що стан госпіталізованих – стабільний. Харчове чи інше отруєння поки не підтвердилося. Попередня причина нездужання – одна з форм кишкової інфекції.

Проводимо дезінфекцію приміщень, всіх дверних поверхонь, всіх столів у модульному містечку,

– повідомив директор Центру соціальної підтримки, координатор модульних містечок у Львові Володимир Головатий.



Зверніть увагу! У зимовому модульному містечку на Сихові проживають приблизно 750 людей.

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