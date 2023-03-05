Об этом рассказала руководитель управления здравоохранения ЛГС Марта Матюшко.

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Матюшко рассказала, что состояние госпитализированных – стабильное. Пищевое или иное отравление пока не подтвердилось. Предварительная причина недомогания – одна из форм кишечной инфекции.

Проводим дезинфекцию помещений, всех дверных поверхностей, всех столов в модульном городке,

– сообщил директор Центра социальной поддержки, координатор модульных городков во Львове Владимир Головатый.



Обратите внимание! В зимнем модульном городке на Сыхове проживают около 750 человек.

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