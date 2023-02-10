Опасный продукт был зафиксирован на прилавке магазина в Киеве. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.
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Подробности инцидента
В ведомстве сообщили, что получили соответствующее уведомление через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF. Письмо было датировано 26 января 2023 года.
В концентрированном напитке из Франции производства GEORGES MONIN, привезенном в один из столичных магазинов, превышено содержание красителя E 124 (Понсо 4 R).
Почему этот краситель опасен
Кроме этого, добавка E 124 является сильным аллергеном и может вызвать анафилактический шок или приступ удушья у астматиков и людей с неприятием аспирина. Также она приводит к повышению гиперактивности детей.
Что делать, если заметили на прилавках этот товар
Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области призвало предпринимателей региона сообщить в случае получения этого товара и немедленно изъять его из обращения в соответствии со статьей 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов".
Операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать в установленных законом случаях находящиеся в обращении пищевые продукты, если установлено, что эти продукты могут оказать вредное влияние на здоровье человека и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии. компетентный орган (Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области), что предусмотрено частью 3 статьи 20 данного Закона,
– говорится в сообщении.
Если вы заметили его на полках магазинов как потребитель, советуем вам сделать замечание менеджеру, продавцу или владельцу магазина. Если это не помогает, вы также можете отправить заявку в Госпродпотребслужбу.