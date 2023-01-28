В арахисе было выявлено превышение максимального уровня афлотоксинов. Опасный орех был зафиксирован уже в двух регионах.

К теме Клубника с "сюрпризом": женщина обнаружила в своем холодильнике геккона после покупок у Lidl

Что такое афлатоксин

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 может возникнуть отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Где обнаружили ядовитые орехи

Опасный арахис был обнаружен на полках магазинов Одессы и области, а также в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы.

Сообщаем операторам рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии,

– говорится в сообщении.

В Украине обнаружили опасное печенье