В арахисе было выявлено превышение максимального уровня афлотоксинов. Опасный орех был зафиксирован уже в двух регионах.
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Что такое афлатоксин
Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 может возникнуть отек мозга и острая печеночная недостаточность.
Где обнаружили ядовитые орехи
Опасный арахис был обнаружен на полках магазинов Одессы и области, а также в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы.
Сообщаем операторам рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии,
– говорится в сообщении.
В Украине обнаружили опасное печенье
- В Украине с помощью системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (RASFF) обнаружили опасное импортное печенье.
- Речь идет о печенье "Apetitki Petit Beurre". В нем обнаружили высокое содержание акриламида – вещества, обладающего сильными нейротоксическими свойствами, которое даже может привести к параличу.
- Госпродслужба сообщила, что его нужно срочно снять с прилавков магазинов.