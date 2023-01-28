У арахісі виявили перевищення максимального рівня афлотоксинів. Небезпечний горіх зафіксували вже у двох регіонах.
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Що таке афлатоксин
Афлатоксин-В1 – це отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 може виникнути набряк мозку та гостра печінкова недостатність.
Де виявили отруйні горіхи
Небезпечний арахіс виявили на полицях магазинів Одеси та області, а також на Івано-Франківщині. Про це повідомила пресслужба Головного управління Держпродспоживслужби.
Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність,
– мовиться у повідомленні.
В Україні виявили небезпечне печиво
- В Україні за допомогою системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF) виявили небезпечне імпортне печиво.
- Мовиться про печиво "Apetitki Petit Beurre". У ньому виявили високий вміст акриламіду – речовини, що має сильні нейротоксичні властивості й може призвести навіть до паралічу.
- Держпродспоживслужба повідомила, що його потрібно терміново зняти з прилавків магазинів.