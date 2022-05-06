Об этом для 24 канала сказал мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что открыл второй модульный городок во Франковском районе.

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"Там смогут проживать наши граждане и там сегодня представлена вся Украина. Там и Харьков, и Мариуполь, и Краматорск, и Волноваха. Дети, котики, собачки. Такое вот выстраивается очень дружеское сообщество. Рядом, кстати, есть наше профессионально-техническое училище, где все жители смогут получать еду", – рассказал Садовый.

Скоро будет еще один городок

По словам мэра, он пообщался сегодня с жителями и уже анонсировал, что на следующей неделе город планирует открыть еще один модульный городок. Садовый отметил, что это шаг вперед, потому что люди прежде жили кто в школе, кто в кинотеатре на общих площадях, а здесь хоть небольшие, но есть моменты приватности.

Ситуация с переселенцами

Садовый рассказал, что уже есть четкая статистика, что днем прибывают примерно до 2,5 тысячи граждан и примерно тысяча остается во Львове. Тысяча уезжает за границу и 500 остаются в пределах Львовской области.

"Часть киевлян вернулась, а приехавшие, например, из Харькова, Мариуполя или Мелитополя живут во Львове и верят в нашу победу. Они не имеют возможности вернуться домой и за границу не хотят ехать, а хотят остаться здесь. Это также придает оптимизма", – сказал мэр.

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