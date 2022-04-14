Об этом в эфире 24 канала сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, сейчас строительная отрасль города возобновляет свою работу.

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Самая большая проблема

Садовый подчеркнул, что сейчас очень большие трудности со строительными материалами. Впрочем, самой большой проблемой является финансирование.

По словам городского головы, сегодня строительная отрасль нуждается в "длинных деньгах". То есть это должны быть средства либо под 0%, либо под символический процент.

Раздавать квартиры беженцам нет возможности, но мы разрабатываем ипотечную программу,

– заявил Садовый.

Он отметил, что это большая пилотная программа, которую планируют внедрить во Львов уже с лета. В то же время разрабатывают ее совместно с:

Министерством развития общин и территорий Украины;

Национальным банком Украины;

государственными банками;

Европейским банком реконструкции и развития;

Европейским инвестиционным банком;

ООН.

Влияет ситуация на фронте

Кроме того, Садовый отметил, что ситуация на фронте оказывает очень большое влияние, поскольку западные банки не готовы вкладывать свои деньги во время войны. Впрочем, он подчеркнул, что свою "домашнюю работу" нужно делать, чем они и занимаются

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"Говоря об украинских банках, то, думаю, готовность будет. На следующей неделе запланировали большое совещание во Львове с представителями многих ведомств. Считаю, что уже после Пасхи сможем делать какие-то шаги", – добавил городской голова.