Про це в ефірі 24 каналу повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, зараз будівельна галузь у місті відновлює свою роботу.

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Найбільша проблема

Садовий підкреслив, що наразі є дуже великі труднощі з будівельними матеріалами. Утім, найбільшою проблемою є фінансування.

За словами міського голови, сьогодні будівельна галузь потребує "довгих грошей". Тобто це мали б бути кошти або під 0%, або під символічний відсоток.

Роздавати квартири біженцям немає можливості, але ми розробляємо іпотечну програму,

– заявив Садовий.

Він зазначив, що це велика пілотна програма, яку планують впровадити у Львові вже з літа 2022 року. Водночас розробляють її спільно з:

Міністерством розвитку громад та територій України;

Національним банком України;

державними банками;

Європейським банком реконструкції та розвитку;

Європейським інвестиційним банком;

ООН.

Впливає ситуація на фронті

Крім того, Садовий зауважив, що ситуація на фронті має дуже великий вплив, оскільки західні банки не готові вкладати свої гроші у час війни. Утім, він підкреслив, що свою "домашню роботу" необхідно робити, чим вони й займаються

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"Говорячи про українські банки, то, думаю, готовність буде. Наступного тижня запланували велику нараду у Львові з представниками багатьох відомств. Вважаю, що вже після Пасхи зможемо робити якісь кроки", – додав міський голова.

Садовий розповів про іпотечну програму для біженців: дивіться відео