Об этом заявил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Мы первые в Украине, кто релоцирует одновременно два гиганта машиностроительной отрасли,

– подчеркнул он.

Первое предприятие – "Ветропарки Украины" – входит в состав группы компаний ПАО "Краматорский завод тяжелого станкостроения", которое создало современное производство полного цикла.

Компания проектирует, строит, монтирует ветроустановки, генерирует и осуществляет поставки электроэнергии, максимально используя энергетический потенциал Украины.

Второе предприятие – "Пожмашина" работает уже на протяжении 90 лет и является лидером на рынке пожарной, специализированной и сельскохозяйственной техники. "Это надежный партнер службы ГСЧС Украины", – добавляет Козицкий.

По словам главы ОВА, из Черниговской области на Львовщину релоцируют треть завода. После завершения войны часть производства оставят на Львовщине, и, вероятно, начнут выпуск грузовой техники, что создаст новые рабочие места.

Как отмечает Козицкий, на Львовщину уже релоцировалось 79 предприятий. Из них 32 уже работают. Всего отдел инвестиционной политики Львовской ОВА обработал 347 заявок на перемещение производственных мощностей.

Между тем первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщает о том, что правительство Украины реализует программу поддержки трудоустройства вынужденных переселенцев, которые переехали в безопасные регионы Украины. На это из резервного фонда госбюджета выделено 200 миллионов гривен на выплату работодателям компенсации за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц.

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