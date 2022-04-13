Поселок появится в районе улиц Научная – Пулюя. Там будет примерно 120 домиков.

К теме Во Львове начали обустраивать первый контейнерный городок для переселенцев

Во Львове обустраивают еще один модульный городок

Заместитель городского главы по градостроительству Любомир Зубач рассказал, что во Львове продолжают обустраивать модульное жилье для переселенцев.

Локация №2. Начали монтаж. В одном из спальных районов, фактически на территории между колледжами на Научной – Пулюя, должно разместиться примерно 120 домиков,

– отметил чиновник.

Дома предоставило польское правительство при координации украинского Министерства территорий и общин. По словам Зубача, ориентировочно через неделю-две здесь поселятся украинцы, которые нашли временное убежище во Львове.

По информации ЛГС , обустройство первого временного модульного городка возле библиотеки "Сенсотека" на улице Уласа Самчука уже завершают. Там уже поставили 88 домиков на 350 человек.

Поселок будет иметь 11 собственных санузлов, 5 душевых комнат, столовую, медпункт и магазин. Сейчас там монтируют всю необходимую мебель.

Интересно! Во Львове планируют построить отдельный временный городок для беременных переселенок. В нем будут деревянные домики хостельного типа, адаптированные для нужд семьи. Для обустройства города рассматривают участок на улице Тракт Глинянский.



Во Львове возводят еще один модульный городок / Фото Любомира Зубача