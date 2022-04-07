Более 350 человек смогут жить в 70 жилых контейнерах. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
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Как обустраивают жилые контейнеры
В каждом из домиков могут жить 2 – 4 человека. Внутри контейнеров есть свет и тепло, кроме того, они оборудованы мебелью.
Во Львове обустраивают жилые контейнеры / Фото с телеграммы Андрея Садового
В одном домике могут жить 2 – 4 человека / Фото с телеграммы Андрея Садового
На территории городка расположены санузлы и столовая. В целом во Львове планируют создать несколько таких городков.
Мэр города поблагодарил за помощь правительства Польши и министра регионального развития общин и территорий Алексея Чернышева. "Спасибо за эту важную помощь", – написал он.
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