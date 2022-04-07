Понад 350 людей матимуть змогу жити у 70 житлових контейнерах. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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Як облаштовують житлові контейнери

У кожному із будиночків можуть жити 2 – 4 людини. Всередині контейнерів є світло та тепло, окрім цього, вони облаштовані меблями.



У Львові облаштовують житлові контейнери / Фото з телеграму Андрія Садового



В одному будиночку можуть жити 2 – 4 особи / Фото з телеграму Андрія Садового

На території містечка розташовані санвузли та їдальня. Загалом у Львові планують створити кілька таких містечок.

Мер міста подякував за допомогу уряду Польщі та міністру регіонального розвитку громад та територій Олексію Чернишову. "Дякуємо за цю важливу допомогу", – написав він.

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