Про це сказав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький в ефірі 24 каналу.

Увага Ракети, які летіли на Львівщину з Білорусі успішно знищили ЗСУ

За його словами, внаслідок учорашнього обстрілу ракети та падіння їхніх уламків сталося 3 вибухи. На щастя, вони потрапили на недіючі об'єкти цивільної інфраструктури.

ДСНС вже усунула наслідки. Постраждалих також немає. Однак останнім часом ворог часто гатить по Львівщині.

Майже щодня у нас лунають сигнали повітряної тривоги. Навіть по кілька разів на день. Майже кожні 2 – 3 дні ворог намагається здійснювати обстріл,

– прокоментував намагання окупантів на Львівщині Козицький.

Однак наголосив, що українські військові добре спрацювали. Ворогу не вдається досягнути своїх цілей.

Увага! На майбутнє: якщо ви бачите підозрілі літаючі об'єкти, не фотографуйте їх, не знімайте відео і не викладайте у соцмережі.

Як часто ворог намагається гатити по Львівщині: дивіться відео