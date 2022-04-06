Об этом сказал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в эфире 24 канала.

Внимание Ракеты, которые летели на Львовщину из Беларуси успешно уничтожили ВСУ

По его словам, в результате вчерашнего обстрела ракеты и падения их обломков произошло 3 взрыва. К счастью, они попали на недействующие объекты гражданской инфраструктуры.

ГСЧС уже устранила последствия. Пострадавших также нет. Однако в последнее время враг часто бьет по Львовщине.

Почти ежедневно у нас раздаются сигналы воздушной тревоги. Даже по нескольку раз в день. Почти каждые 2 – 3 дня враг пытается осуществлять обстрел,

– прокомментировал попытки оккупантов на Львовщине Козицкий.

Однако подчеркнул, что украинские военные хорошо сработали. Врагу не удается достичь своих целей.

Внимание! На будущее: если вы видите подозрительные летающие объекты, не фотографируйте их, не снимайте видео и не выкладывайте в соцсети.