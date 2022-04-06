Як зазначили у командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ, наприкінці минулої доби, 5 квітня. винищувачі окупантів із території Білорусі, завдали удар крилатими ракетами по території України.

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Цілями ворога мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області.

Але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ''Захід'' 2 крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що минулої доби в Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу у більшості регіонів. Упродовж 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито 8 крилатих ракет.

Що відомо про обстріл Львівщини 5 квітня

Як раніше розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький, ввечері 5 квітня на Львівщині сповістили про повітряну тривогу. Під час неї в обласній військовій адміністрації повідомили про вибухи у районі Радехова.

Інших деталей він не назвав. Водночас перед цим жителів Львівської області сповістили про те, що працює протиповітряна оборона, а українські захисники бережуть мирне небо. У МВС заявили, що жертв немає.

Головне про вибухи на Львівщині та інших регіонах: дивіться відео