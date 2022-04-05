Очільник Львівської ОВА Максим Козицький о 22:57 закликав жителів Львівщини поки що залишатися в укриттях.

Читайте також Майже по всій Україні повідомили про повітряну тривогу

Біля Радехова зафіксували вибухи

Вибухи у районі Радехова,

– написав Козицький.

Інших деталей він не назвав. Водночас перед цим жителів Львівської області сповістили про те, що працює протиповітряна оборона, а українські захисники бережуть мирне небо.

Зверніть увагу – моторошні кадри удару по дитячій лікарні Миколаєва: дивіться відео