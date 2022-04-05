Приблизно о 22:15 в деяких регіонах Україні почали вити сирени, згодом про тривогу повідомили майже у всій країні, інформує 24 канал.

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Повітряна тривога в Україні

Через загрозу атаки російських загарбників про небезпеку сповістили у таких областях:

  • Київська,
  • Житомирська,
  • Хмельницька,
  • Івано-Франківська,
  • Волинська,
  • Рівненська,
  • Чернігівська,
  • Тернопільська,
  • Львівська,
  • Вінницька,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Запорізька,
  • Черкаська.

Жителів цих областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.

повітряна тривога
Повітряна тривога 5 квітня станом на 22:42 / Скриншот карти

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