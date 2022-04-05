Приблизно о 22:15 в деяких регіонах Україні почали вити сирени, згодом про тривогу повідомили майже у всій країні, інформує 24 канал.

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Повітряна тривога в Україні

Через загрозу атаки російських загарбників про небезпеку сповістили у таких областях:

Київська,

Житомирська,

Хмельницька,

Івано-Франківська,

Волинська,

Рівненська,

Чернігівська,

Тернопільська,

Львівська,

Вінницька,

Полтавська,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Луганська,

Запорізька,

Черкаська.

Жителів цих областей просять негайно спустися в укриття. Там слід залишатися до скасування сигналу про повітряну тривогу.



Повітряна тривога 5 квітня станом на 22:42 / Скриншот карти

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