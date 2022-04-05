Приблизительно в 22:15 в некоторых регионах Украине начали выть сирены, впоследствии о тревоге сообщили почти по всей стране.
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Воздушная тревога в Украине
Из-за угрозы атаки российских захватчиков об опасности известили в следующих областях:
- Киевская,
- Житомирская,
- Хмельницкая,
- Ивано-Франковская,
- Волынская,
- Ровненская,
- Черниговская,
- Тернопольская,
- Львовская,
- Винницкая,
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Запорожская,
- Симферополь.
Жителей этих областей просят немедленно спуститься в укрытия. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.
Воздушная тревога 5 апреля по состоянию на 22:42 / Скриншот карты
Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео