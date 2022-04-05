Приблизительно в 22:15 в некоторых регионах Украине начали выть сирены, впоследствии о тревоге сообщили почти по всей стране.

Читайте также Зеленский выступил в ООН, вероятность наступления Беларуси крайне низка: основное за 41 день войны

Воздушная тревога в Украине

Из-за угрозы атаки российских захватчиков об опасности известили в следующих областях:

Киевская,

Житомирская,

Хмельницкая,

Ивано-Франковская,

Волынская,

Ровненская,

Черниговская,

Тернопольская,

Львовская,

Винницкая,

Полтавская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Луганская,

Запорожская,

Симферополь.

Жителей этих областей просят немедленно спуститься в укрытия. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.



Воздушная тревога 5 апреля по состоянию на 22:42 / Скриншот карты

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео