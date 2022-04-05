Приблизительно в 22:15 в некоторых регионах Украине начали выть сирены, впоследствии о тревоге сообщили почти по всей стране.

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Воздушная тревога в Украине

Из-за угрозы атаки российских захватчиков об опасности известили в следующих областях:

  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Хмельницкая,
  • Ивано-Франковская,
  • Волынская,
  • Ровненская,
  • Черниговская,
  • Тернопольская,
  • Львовская,
  • Винницкая,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Запорожская,
  • Симферополь.

Жителей этих областей просят немедленно спуститься в укрытия. Там следует оставаться до отмены сигнала о воздушной тревоге.

повітряна тривога
Воздушная тревога 5 апреля по состоянию на 22:42 / Скриншот карты

Обратите внимание – что делать, если услышали звук сирены: смотрите видео