Про це для 24 каналу сказав мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що відкрили друге модульне містечко у Франківському районі.

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"Там зможуть проживати наші громадяни й там сьогодні представлена вся Україна. Там і Харків, і Маріуполь, і Краматорськ, і Волноваха. Діти, котики, песики. Така вже вибудовується дуже дружня спільнота. Поруч, до речі, є наше професійно-технічне училище, де всі мешканці зможуть отримувати їжу", – розповів Садовий.

Скоро буде ще одне містечко

За словами мера, він поспілкувався сьогодні з мешканцями й вже анонсував, що наступного тижня місто планує відкрити ще одне таке модульне містечко. Садовий відзначив, що це крок вперед, бо люди перед тим мешкали хто в школі, хто в кінотеатрі на загальних площах, а тут хоч невеликі, але є моменти приватності.

Ситуація з переселенцями

Садовий розповів, що вже є чітка статистика, що вдень прибувають приблизно до 2,5 тисяч громадян і приблизно тисяча лишається у Львові. Тисяча їде за кордон й 500 залишаються у межах Львівської області.

"Частина киян повернулася, а ті, що приїхали, наприклад, з Харкова, Маріуполя чи Мелітополя живуть у Львові й вірять в нашу перемогу. Вони не мають можливості повернутися додому й за кордон не хочуть їхати, а хочуть залишитися тут. Це також надає оптимізму", – сказав мер.

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