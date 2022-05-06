Про це сказав 24 каналу мер Львова Андрій Садовий.

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Він наголосив, що сьогодні Львів є лідером серед міст України стосовно трансплантології. Там створили потужне медичне об’єднання.

За його словами, Львів приймає багато поранених, серед них жінки, діти та літні люди. Зокрема, у місті вже перебудували багато приміщень для того, щоб робити операції.

Наша мета – вибудувати потужний реабілітаційний центр, щоб мати можливості робити протезування, імплантації, займатися психологічною та фізичною реабілітацією,

– заявив Садовий.

Міський голова каже, що щодня місто приймає нових поранених, і лікарі роблять все можливе для них – дають шанс на життя.

Мер додав, що у Львові також планують будувати житло для тих людей, які зазнали страхіть війни.

"Адже, наприклад, людям на інвалідних візках важко спуститися в укриття під час сирени, тому треба будувати будинки, де укриття будуть на поверсі, як це є в Ізраїлі", – додав він.

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