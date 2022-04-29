Міністр охорони здоров'я розповів про це під час ефіру на каналі "Рада". Зокрема такі дані станом на вечір 28 квітня.

Зауважте Унаслідок обстрілу "Азовсталі" накрило шпиталь, де перебували понад 500 поранених і лікарів

На відновлення медзакладів потрібно щонайменше 13 мільярдів гривень

Віктор Ляшко розповів, що найскладніша ситуація в гарячих точках – там, де йдуть активні бої. Через велику кількість поранених там українські лікарі працюють цілодобово. Також складно у Маріуполі, який постійно обстрілюють окупанти.

Сьогодні вже 369 (медичних закладів – 24 канал) пошкоджених закладів охорони здоров'я, 39 зруйновано, і на цих 39, щоб їх відновити, потрібно 13 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це прорахунки, які є на сьогодні,

– зауважив міністр.

Окрім того, Віктор Ляшко розповів, що:

наразі розробляють концепти по кожній з деокупованих областей, які передбачають комплексні рішення – і відновлення зруйнованого, і модернізацію лікарень по класу;

для реалізації цього, МОЗ працює в рамках загальнодержавної стратегії з відновлення України під керівництвом президента, уряду. Міністерство відпрацьовує це з обласними військовими адміністраціями, щоб було комплексне рішення.

"Сьогодні вже маємо запевнення в підтримці від наших міжнародних партнерів, урядів різних країн про допомогу, яку отримає і медична система, щоб відновилася і стала ще краще, ніж була", – розповів Віктор Ляшко.

Коротко про останні атаки на лікарні під час війни

Окупантів продовжують гатити по "Азовсталі" в Маріуполі. Тому 28 квітня завалилась частина приміщення шпиталю, зокрема – операційна. Там перебували понад 500 поранених і лікарів.

27 квітня окупанти обстріляли міську лікарню в Сєвєродонецьку. Попри це, заклад продовжує роботу.

У цей же день вороги обстріляли одну з двох чинних лікарень на Луганщині. На жаль, через атаку, одна людина загинула.

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