Министр здравоохранения рассказал об этом во время эфира на канале "Рада". В частности, такие данные по состоянию на вечер 28 апреля.
Отметьте В результате обстрела "Азовстали" накрыло госпиталь, где находились более 500 раненых и врачей
На восстановление медучреждений требуется не менее 13 миллиардов гривен
Виктор Ляшко рассказал, что самая сложная ситуация в горячих точках – там, где идут активные бои. Из-за большого количества раненых там украинские врачи работают круглосуточно. Также сложно в Мариуполе, постоянно обстреливаемом оккупантами.
Сегодня уже 369 (медицинских учреждений – 24 канала) поврежденных учреждений здравоохранения, 39 разрушены, и на этих 39, чтобы их восстановить, нужно 13 миллиардов 500 миллионов гривен. Это подсчеты, которые есть на сегодня,
– заметил министр.
Кроме того, Виктор Ляшко рассказал, что:
- сейчас разрабатывают концепты по каждой из деоккупированных областей, предусматривающих комплексные решения – и восстановление разрушенного, и модернизацию больниц по классу;
- для реализации этого Минздрав работает в рамках общегосударственной стратегии по восстановлению Украины под руководством президента, правительства. Министерство отрабатывает это с областными военными администрациями, чтобы было комплексное решение.
"Сегодня уже есть заверения в поддержке от наших международных партнеров, правительств разных стран о помощи, которую получит и медицинская система, чтобы восстановилась и стала еще лучше, чем была", – рассказал Виктор Ляшко.
Кратко о последних атаках на больницы во время войны
- Оккупанты продолжают стрелять по "Азовстали" в Мариуполе. Поэтому 28 апреля обрушилась часть помещения госпиталя, в частности – операционная. Там находилось более 500 раненых и врачей.
- 27 апреля оккупанты обстреляли городскую больницу в Северодонецке. Несмотря на это, заведение продолжает работу.
- В этот же день враги обстреляли одну из двух действующих больниц в Луганской области. К сожалению, из-за атаки один человек погиб.
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