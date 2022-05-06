Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що загалом від початку війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет.

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Російські окупанти знищують медзаклади

За словами президента, з 24 лютого зафіксували 2682 появи російських бойових літаків в українському небі. Кожен із таких "прильотів" – це загибель українців та руйнування інфраструктури.

Якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії,

– зауважив Зеленський.

Глава держави додав, що на тимчасово окупованих територіях України на Сході та Півдні – катастрофічна ситуація із доступом до медичних послуг і ліків. Там не вистачає навіть найпростіших препаратів.

"Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції. Це навіть просто нестача антибіотиків!", – додав президент.

Він підсумував, що саме такими є це наслідки російської окупації для частини України, як у необхідно звільнити від загарбників. Проте українським захисникам обов'язково вдасться прогнати окупантів.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: