Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения, сообщает 24 канал. Он отметил, что в целом с начала войны российская армия использовала против Украины уже 2014 ракет.

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Российские оккупанты уничтожают медучреждения

По словам президента, с 24 февраля зафиксировали 2682 появления российских боевых самолетов в украинском небе. Каждый из таких "прилетов" – это гибель украинцев и разрушение инфраструктуры.

Если взять только медицинскую инфраструктуру, то на сегодняшний день российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения. Это больницы, роддома, амбулатории,

– заметил Зеленский.

Глава государства добавил, что на временно оккупированных территориях Украины на Востоке и Юге – катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Там не хватает даже самых простых препаратов.

"Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это фактически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне усложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции. Это даже просто нехватка антибиотиков!", – добавил президент.

Он подытожил, что именно такие последствия русской оккупации для части Украины, которую необходимо освободить от захватчиков. Однако украинским защитникам обязательно удастся прогнать оккупантов.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Кратко об обстреле украинских городов оккупантами