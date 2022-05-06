Володимир Зеленський назвав це "російським компліментом" до промови Джонсона, а також до плідної міждержавної співпраці.

До речі Росія принесла в Україну катастрофу для медицини, – Зеленський

Президент зауважив, що вчора таких ударів було тільки 7. Він зазначив, що сьогодні традиційна ранкова нарада з військовими, з керівництвом війська, з урядовцями та дипломатами пройшла під звуки сирени повітряної тривоги. Ракетні удари кожного дня.

Очевидно, що Росію дратує наша близькість – України та Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу у Європі,

– додав глава держав.

Скільки ракет використала Росія

Від початку вторгнення російська армія використала проти України вже 2014 ракет.

Зафіксували 2682 появу російських бойових літаків у нашому небі. Зеленський наголосив, що кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей та руйнування інфраструктури.

Виступ Джонсона у Раді

Прем'єр Великої Британії 3 травня виступив перед Верховною Радою. Він переконаний, що Україна переможе у війні з Росією, однак зараз ракети та бомби щодня дощем падають на голови безневинних людей.

Окупанти скоюють воєнні злочинні. Хоч вони залишили Київщину, сліди страшних злочинів знаходять досі.

Однак Джонсон захоплюється мужністю українців. Він наголосив, що любов наших людей до Батьківщини зупиняє танки.

У той день Зеленський теж виступав перед Верховною Радою. У своїй промові він подякував Джонсону, а також загалом Великій Британії за новий пакет підтримки України.

Ракетні удари в той день

Після виступу Джонсона щонайменше 18 російських ракет влучили в об'єкти інфраструктури 6 областей. Їх запускали із Каспійського регіону за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160.

Прилетіло на Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Львівщину, Вінниччину, Київщину, Закарпаття. Крім цього, загарбники вдарили з інших засобів по Одеській та Донецькій областях.

Дивіться звернення Зеленського до українців, британців та учасників благодійного вечора Brave від 5 травня: