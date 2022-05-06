Володимир Зеленський назвав це "російським компліментом" до промови Джонсона, а також до плідної міждержавної співпраці.
До речі Росія принесла в Україну катастрофу для медицини, – Зеленський
Президент зауважив, що вчора таких ударів було тільки 7. Він зазначив, що сьогодні традиційна ранкова нарада з військовими, з керівництвом війська, з урядовцями та дипломатами пройшла під звуки сирени повітряної тривоги. Ракетні удари кожного дня.
Очевидно, що Росію дратує наша близькість – України та Британії. А отже, це точно означає, що ми дійсно потужно захищаємо свободу у Європі,
– додав глава держав.
Скільки ракет використала Росія
Від початку вторгнення російська армія використала проти України вже 2014 ракет.
Зафіксували 2682 появу російських бойових літаків у нашому небі. Зеленський наголосив, що кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей та руйнування інфраструктури.
Виступ Джонсона у Раді
- Прем'єр Великої Британії 3 травня виступив перед Верховною Радою. Він переконаний, що Україна переможе у війні з Росією, однак зараз ракети та бомби щодня дощем падають на голови безневинних людей.
- Окупанти скоюють воєнні злочинні. Хоч вони залишили Київщину, сліди страшних злочинів знаходять досі.
- Однак Джонсон захоплюється мужністю українців. Він наголосив, що любов наших людей до Батьківщини зупиняє танки.
- У той день Зеленський теж виступав перед Верховною Радою. У своїй промові він подякував Джонсону, а також загалом Великій Британії за новий пакет підтримки України.
Ракетні удари в той день
Після виступу Джонсона щонайменше 18 російських ракет влучили в об'єкти інфраструктури 6 областей. Їх запускали із Каспійського регіону за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95 чи Ту-160.
Прилетіло на Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Львівщину, Вінниччину, Київщину, Закарпаття. Крім цього, загарбники вдарили з інших засобів по Одеській та Донецькій областях.
Дивіться звернення Зеленського до українців, британців та учасників благодійного вечора Brave від 5 травня: