Львовский городской совет подписал с Красным крестом Меморандум о сотрудничестве. Организация предоставит финансы, инвестировав в строительство 26 миллионов гривен.

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Где будет городок для беременных и когда можно будет заселиться

Поселок для будущих мам разворачивают в районе улицы Тракт Глинянский. По словам мэра Львова Андрея Садового, реализовать проект планируется до середины июля.

Это будут 2 двухэтажных дома общей площадью 1 300 квадратных метров. В каждом обустроят все необходимые условия для комфортного временного расселения беременных, у которых есть статус внутриперемещенных лиц. В домиках будут спальные комнаты, прачечные, душевые, гардеробные, комнаты отдыха, детские зоны, кухни, столовые и котельные. Спальни и санузлы будут отдельными, но пространство для отдыха и приготовления пищи будет общим.

Такие домики смогут предоставить временное убежище для более 100 женщин одновременно.

Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между Обществом Красного Креста Украины и Львовским городским советом по возведению домов для временного проживания беременных женщин, выехавших из мест активных боевых действий во Львов,

– говорится в сообщении.

Красный Крест выделил на строительство домиков 26 миллионов гривен. Их начали строить на прошлой неделе и планируется, что они будут готовы к заселению 15 июля 2022 года.

Планируем до 15 июля завершить строительство. Эти планы удастся реализовать благодаря феноменальной поддержке Красного Креста. Общество работает быстро и показывает очень мощную динамику в проектировании, производстве, доставке, монтаже, сборке и омеблировании домиков,

– рассказали в горсовете.

Также во Львове строят один из самых больших реабилитационных центров для раненых

Во Львове уже начали работу по строительству одного из крупнейших реабилитационных центров для раненых, ведь в профессиональной помощи будут нуждаться тысячи людей. В первую очередь речь идет о женщинах и детях, находившихся под обстрелами, ракетными ударами.

Проект поддерживают организации по всему миру.

Для нас будет за честь иметь партнером Красный Крест, потому что таким образом мы спасем жизнь многих людей,

– заметил Андрей Садовый.

Львов – как центр помощи вынужденным переселенцам: что нужно знать

Во Львове на улице Самчука уже развернули один модульный городок из 88 домиков, где заселилось около 350 вынужденно перемещенных украинцев.

Также заканчивают работы в модульных городках по улице Пулюя и в Сыховском районе, которые обеспечат временным жильем еще ориентировочно 700 переселенцев. После того, как потребность в таких домиках исчезнет, модули передадут бригадам, которые будут восстанавливать города на востоке Украины.

С начала полномасштабного вторжения на Львовщину прибыли и остались более 450 тысяч человек. Это количество, подтверждаемое данными мобильных операторов. Но точные цифры узнать невозможно.

Сейчас правительство работает над тем, чтобы начать покупать жилье у застройщиков. Пока устанавливают предельные цены, по которым теоретически государство могло бы выкупать уже пригодное для проживания жилье.

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