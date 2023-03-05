Історія трапилася восени минулого року. Доставку донорського органу значно ускладнив Філадельфійський марафон.

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Хірург самотужки доставив печінку

Доктор Адам Бодзін, хірург з лікарні Джефферсона, восени 2022 року готувався до операції з трансплантації печінки. Враз йому зателефонували та повідомили, що авто, яке перевозило орган, застрягло в заторі.

Ситуація ускладнювалася тим, що дороги навколо лікарні були майже непрохідними через тисячі бігунів, які брали участь у Філадельфійському марафоні.

Ми перепробували всі можливі способи, щоб перевезти її, водій розмовляв з кількома офіцерами поліції про потенційні точки доступу, але, на жаль, попри це, водій не зміг проїхати,

– згадує Бодзін.

Досі одягнений у свій білий лабораторний халат лікар пробіг півмилі, продираючись між марафонцями, щоб дістати печінку, яка була вкрай необхідна його 66-річному пацієнтові.

"Перед тим, як перетнути марафонську дистанцію, я зупинив поліцейського, який, на щастя, погодився відвезти мене назад, якщо я зможу дістати печінку. Я думаю, що люди, мабуть, дивно дивилися на мене, коли я ніс коробку" – додав хірург.

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Операція минула успішно

Чарльз Роу, пацієнт, який був підготовлений і готовий до операції в той день, не мав жодного уявлення про те, що його лікар втік з операційної. Він дізнався про це лише наступного дня після успішної трансплантації.

"Він дивовижний, він дійсно дивовижний лікар, він вийшов за рамки свого обов'язку. Гадаю, що під білою курткою у нього накидка (супергероя – 24 Канал)", – розповів Роу.

За словами лікаря, з пацієнтом наразі все гаразд.

"Він дійсно зробив все, про що ми його просили... Він не виглядає так, ніби йому пересадили печінку", – додав медик.

Хірург сподівається, що його історія надихне більше людей ставати донорами органів.

"Я дуже вдячний йому за те, що він зробив, тому що якби він не зробив це для мене, я б не отримав печінку і знову б чекав", – зауважив пацієнт.

Він підсумував, що аби не вчинок лікаря, хто знає, що б сталося за цей час з його тілом.