Мальчику было всего 10 лет. Об этом рассказал начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

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Из-за чего погиб ребенок

Как выяснили правоохранители, мальчик пошел рыбачить вместе со своими друзьями. На берегу водоема он решил переплыть реку на другой берег. Именно это привело к трагическим последствиям.

К сожалению, уже находясь в воде, 10-летний ребенок потерял силу. В результате этого он и пошел ко дну.

На место трагедии срочно выехали правоохранители и медики. Они совместно проводили реанимационные мероприятия пятикласснику в течение почти часа. Однако, к сожалению, спасти мальчика так и не удалось.

Реанимационные мероприятия проводились почти час: видео полиции Киевщины

Призываем родителей пообщаться с детьми по поводу опасности купания без сопровождения взрослых! Берегите самое дорогое!

– написал Андрей Небытов.

Катание на велосипеде завершилось гибелью

В селе Речки, что на Ровненщине, в конце мая также погиб ребенок из-за того, что попал в водоем. В тот день 5-летняя девочка каталась на велосипеде, во время чего упала в пруд.

Тогда на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа отделения №7 и медики. Однако, к сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, жизнь малышки спасти не удалось.

Как выяснили следователи на месте происшествия, в тот день около 13:40 ребенок сказал своей маме, что едет кататься на велосипеде на детскую площадку возле образовательного учреждения. Однако всего за 20 минут его там уже никто не видел.

Следовательно, и родители, и односельчане бросились на поиски, в результате которых нашли ребенка в искусственном водоеме частного хозяйства. Отмечается, что предварительно девочка не справилась с управлением и упала в воду. Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "несчастный случай".