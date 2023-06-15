Детали рассказали во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Как произошла трагедия

В полиции рассказали, что пока взрослых не было в комнате, ребенок вылез на подоконник и выпала вместе с москитной сеткой с третьего этажа. В доме того времени находились его мама, а также бабушка и еще трое детей.

Полицейские открыли уголовное производство за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Статья 166 предусматривает наказание – от двух до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Какие повреждения получил мальчик

Пострадавшего сначала госпитализировали в Дрогобычскую больницу с предварительным диагнозом закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, а впоследствии реанимобилем медицины катастроф перевезли во львовскую больницу святого Николая (бывшая городская детская больница). У мальчика диагностировали отек головного мозга.

Ранее в Хмельницком произошла еще одна ужасная ситуация. В квартире с включенной газовой плитой закрылась 3-летняя девочка. Ее родители сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специнструментов срезали защитную решетку из окна, после чего попали в квартиру. Сначала спасатели перекрыли вентили газовой плитки, после чего открыли дверь квартиры изнутри.