Мальчика госпитализировали. Тем временем полицейские уже открыли уголовное производство.

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Что известно о ДТП

ДТП произошло около 18:20 в селе Сокольники Львовской области. Предварительно правоохранители установили, что водитель "Шкоды" – 34-летний львовянин, наехал на маленького пешехода.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован,

– отметили в полиции.

Следователи уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Все обстоятельства ДТП выясняют.

Обратите внимание! Водителю грозит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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