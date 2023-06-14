Весь африканский континент является частью так называемого Глобального Юга. Отношения Украины и Африки до полномасштабного вторжения были слабым звеном нашей дипломатии, однако теперь есть существенные изменения, которые особенно заметны после уже второго исторического визита главы МИД Дмитрия Кулебы на африканский континент.

24 Канал в сотрудничестве с МИД продолжает рассказывать о новом этапе в отношениях Украины со странами так называемого Глобального Юга, и мы снова поговорим об Африке. В этот раз мы собрали в материале все, что нужно знать о том, как украинская дипломатия постепенно меняет баланс сил в Африке в свою пользу.

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Почему Африка – перспективное направление для Украины

Несмотря на то, что у части общества все еще существуют предубеждения относительно перспективы сотрудничества Украины с африканскими странами, это направление чрезвычайно важно и жизненно необходимо для Украины.

Но сначала вернемся к теме Глобального Юга. Значительная часть государств этого условного региона имеет серьезный потенциал в развитии экономики, а с каждым годом потенциалы отдельных стран существенно возрастают. То есть, на международной арене появляются новые мощные игроки.

Следует отметить, что из-за действующей системы ООН и других международных организаций страны Африки, как и другие государства Глобального Юга, сейчас не имеют такого же глобального влияния на мировую политику, если сравнивать их, в частности со странами ЕС или США. Но опять же здесь все дело в незаурядном потенциале.

Да и справедливости ради, не лишним будет напомнить, что большинство стран Африки не так давно стали независимыми – после Второй мировой войны, когда начался процесс деколонизации континента. Поскольку часто границы новых государств не учитывали этнические границы, там возникало немало гражданских войн, которые до сих пор продолжаются в отдельных странах. Поэтому некоторое время эти страны не могли стать игроками мировой политики.

Однако теперь лидеры стран Глобального Юга все больше выражают недовольство существующей системой и требуют изменений, где их голос также был бы услышан.

Обратите внимание! Что отличает так называемый Глобальный Юг среди других государств – это мягко говоря сдержанная позиция в войне, которую Россия ведет против Украины. В то же время лишь единицы поддерживают Россию (Иран, Сирия, Мали, Никарагуа и Эритрея) и еще более десятка стран способствует обхождению Россией санкций, зарабатывая на этом. Другие же страны имеют так называемый "нейтралитет".



А Глобальный Юг – это фактически вся Африка и Латинская Америка, Центральная и Южная Азия и Ближний Восток. То есть огромное количество стран. И чем больше таких стран удастся Украине переманить на свою сторону, тем более мощной будет наша позиция в мире.

Если проследить за голосованиями в ООН, то 28 африканских государств стабильно поддерживают резолюции по Украине, против которых голосуют Россия и ее немногочисленные "сателлиты". Еще четыре страны (Ангола, Сенегал, Габон и Лесото) либо поддерживают резолюции, либо удерживаются. То есть можно считать, что именно столько стран Африки условно придерживаются проукраинской позиции.

Однако еще 22 страны остаются, среди которых только одна полностью поддерживает Россию – это маленькая Эритрея на северо-востоке континента. Также часто выступает против резолюций по Украине Мали, охваченная военными противостояниями и где активно участвует российская ЧВК "Вагнера".



Позиция стран Африки во время голосований за резолюции по Украине в Генассамблее ООН / Инфографика 24 Канала

Что может предложить африканским партнерам Украина? Прежде всего, наша страна как один из крупнейших в мире экспортер зерна (по меньшей мере до полномасштабного вторжения) может гарантировать продовольственную безопасность африканских государств и фактическое избежание голода.

Только по состоянию на 15 мая 2023 года в рамках черноморской зерновой инициативы, которая разблокировала экспорт зерна, Украина отправила в Ливию, Алжира, Египет, Кению, Судан, Тунис, Эфиопию, Сомали и Марокко 129 судов из 3,4 миллиона тонн сельхозпродукции.

Кроме того, с ноября прошлого года работает инициированная Украиной продовольственная программа Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") в рамках которой по состоянию на март этого года из украинских портов отправлено 6 кораблей с грузом 170 тысяч тонн пшеницы в Сомали, Кению, Эфиопию и Йемен.



В ближайшее время в рамках указанной программы планируется отправка судов с агропродукцией в другие нуждающиеся страны.

Однако кроме продовольствия Украина может предложить африканским странам сотрудничество в научно-технической и образовательной сферах, торговле и бизнесе, диджитализации, опыт в дипломатии и даже военный опыт. То есть возможностей для сотрудничества действительно очень много. И это выгодно обеим сторонам, ведь говорится не только об обмене опытом и доходах, но и об налаживании связей и поддержке. Это будет важно не только во время войны, но и после победы.

Вся эта работа основана на долгосрочном стратегическом видении. Мы работаем не только на победу в войне, но и на лидерство Украины в послевоенном мире, на открытие новых горизонтов для бизнеса и граждан,

– подчеркивает глава МИД Дмитрий Кулеба.

Сотрудничество с Африкой – важная составляющая, которая необходима для того, чтобы наша страна стала одним из лидеров послевоенного мира.



Торговля Украины с государствами Африки / Инфографика Nazovni

"Первый визит – история, а второй система": что на самом деле изменили два больших турне Кулебы по Африке

В начале октября 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершил первое в истории восстановления независимости турне по странам Африки. Тогда глава внешнеполитического ведомства посетил Сенегал, Кот-д'Ивуар, Гану и Кению.

Турне Кулебы по странам Африки прервал первый массированный ракетный обстрел энергообъектов в Украине 10 октября. Тогда глава МИД завершил поездку досрочно и вернулся в Киев для работы в другом направлении – защиты украинского неба на фоне террористических атак россиян. Турне же продолжал специальный представитель Украины по Африке и ближнему Востоку Максим Субх.

Но уже тогда Дмитрий Кулеба фактически перезапустил украино-африканские отношения. Этому направлению, к сожалению, украинская дипломатия до полномасштабного вторжения не уделяла достаточно внимания, однако на фоне полномасштабного вторжения Украине нужно было консолидировать как можно больше поддержки. Отметим, что этому турне в октябре прошлого года мы посвятили отдельный материал.

Больше о первом турне главы МИД здесь Зачем Украине Африка и почему турне у Кулебы есть шанс войти в историю

Эта поездка дала свои плоды, после нее произошли значительные сдвиги в украинско-африканских отношениях. И результаты не заставили себя ждать. К примеру, уже через несколько дней во время голосования за резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, Сенегал, который обычно воздерживался, проголосовал "за". В целом резолюции по Украине, которые в ООН принимали в октябре прошлого года и в феврале этого года, поддержало большинство африканских государств.

Еще одним уровнем коммуникации стал межпарламентский диалог. Делегация Верховной Рады во главе с первым заместителем спикера Александром Корниенко приняла участие в 145-й Ассамблее Межпарламентского Союза в столице Руанды – Кигали.

Исследовательница-африканист Марта Олейник-Демочко в комментарии 24 Каналу отметила, что полгода – это достаточно малый промежуток времени, особенно на фоне того, что за более чем 30 лет восстановления независимости Украина не уделяла достаточно внимания этому направлению отношений. Однако некоторые сдвиги уже заметны.

Мы видим сейчас активизацию отношений с Африкой в целом: создаются возможности для бизнеса, 6 стран Африки согласились на открытие дипредставительства, есть готовность от нескольких Африканских стран на открытие логистических хабов,

– отмечает эксперт.

Кроме того, с момента первого визита Дмитрия Кулебы на африканский континент, такие страны как Сенегал и Ангола начали выражать свою поддержку Украине на голосованиях ООН. Исследовательница отметила, что россияне видят это, ведь после того, как Ангола поддержала Украину на Генассамблее, глава российского МИД Сергей Лавров решил посетить эту страну и снова заговорил о "давних стратегических отношениях".

Украинские политики и дипломаты начали налаживать контакты с коллегами из стран Африки, а с отдельными странами происходит коммуникация на уровне глав государств. Происходят шаги для торговли и развития бизнеса. Это беспрецедентные сдвиги в отношениях с этими странами.

Уже 23 мая 2023 года Дмитрий Кулеба начал свое второе крупное турне по странам Африки. Весь маршрут не разглашался из соображений безопасности, однако сам министр отметил, что на этот раз его визиты охватили значительно большее количество государств от севера и до юга континента. Сам глава МИД подчеркнул, что его первое турне было историей, а второй визит – система.

Второе турне министра Дмитрия Кулебы в страны Африки состоялось в контексте воплощения стратегии открытия новых горизонтов для Украины в мире,

– подчеркнул спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу.

Первой страной стало Королевство Марокко. Дмитрий Кулеба – первый глава украинского МИД, посетивший это государство со времени установления дипломатических отношений еще в далеком 1992 году.

Обратите внимание! Марокко – особенная страна, ведь стала первым африканским государством, оказавшим нам военную помощь в виде деталей к советским танкам Т-72, после переговоров с США и Францией.



До этого времени Рабат занимал нейтральную позицию в войне России против Украины. Что интересно, советские танки, детали от которых решили передать Украине, королевство приобрело еще более 20 лет назад у нынешнего российского сателлита – Беларуси.

Во время визита в Марокко Дмитрий Кулеба встретился с коллегой Нассером Буритой. Дипломаты обсудили формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским, продовольственную безопасность, сотрудничество в торговле, бизнесе и образовании и направления экономического взаимодействия между странами.

Дмитрий Кулеба в Марокко: смотрите видео

Следующей страной, которую посетил глава МИД Украины стала Эфиопия. Там Дмитрий Кулеба встретился с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани, и председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. Главными темами обсуждений были продовольственная безопасность и формула мира для Украины.

Дмитрий Кулеба в Эфиопии / Фото МИД

Символично, что Дмитрий Кулеба отправился во второе африканское турне во время празднования Дня Африки – дня, когда был создан Африканский союз.

Обращение Дмитрия Кулебы по случаю Дня Африки: смотрите видео

25 мая во время визита в Руанду Дмитрий Кулеба не только обсудил с коллегой вопросы продовольственной безопасности, налаживания экономических связей и обеспечения мира, но и анонсировал открытие в стране нашего посольства.

На следующий день на открытие украинского посольства согласились президент и глава МИД Мозамбика. Также темой обсуждений стали продовольствие, программа Grain from Ukraine, в которую Киев готов включить Мозамбик, и ситуация на фронте. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отношения Украины и Мозамбика имеют давнюю историю.

Что интересно, во время гражданской войны после провозглашения независимости, погибли 3 украинца – Валерий Денисенко, Николай Заславец и Роман Ступак. Украинец Роман Чмыхов стоял у истоков военно-воздушных сил Мозамбика. И это далеко не все области, где проявили себя украинцы в этой стране.

Украинская делегация в Мозамбике / Фото МИД

Во время визита в Нигерию Дмитрий Кулеба стал гостем церемонии инаугурации президента Боли Ахмеда Тинуба.



Дмитрий Кулеба на инаугурации президента Нигерии / Фото МИД

Турне Дмитрия Кулебы завершилось 31 мая. Глава МИД подчеркнул, что с политической точки зрения, его визит на континент будет способствовать международной изоляции России и поддержке Украины в Генассамблее ООН.

Исследовательница-африканист Марта Олейник-Демочко в комментарии 24 Каналу отметила два важных аспекта турне Дмитрия Кулебы.

В первую очередь, что важно, глава украинского внешнеполитического ведомства совершил визиты в африканские страны накануне саммита "Россия – Африка". По словам эксперта, очень важно то, что глава МИД посетил африканские страны до того, как Россия запустит свою дезинформационную кампанию.

И еще один не менее важный момент – визит Дмитрия Кулебы состоялся во время Дня Африки, что придает дополнительный политический вес этому событию.

Визит проходил в период, когда в мире отмечают День Африки (25 мая – 24 Канал) – день когда в 1963 была основана Организация африканского единства, предок Африканского Союза. И это мощный и классный сигнал, что в настоящее время представитель Украины находится с визитом на континенте,

– подчеркивает эксперт.

Не менее важно и посещение инаугурации президента Нигерии, что безусловно привлекло внимание тамошней прессы к нашей стране и будет способствовать налаживанию связей. Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что все посещенные страны продемонстрировали готовность к сотрудничеству с Украиной.

Все страны, которые мы посетили, откровенно настроены на активизацию политического диалога и экономического сотрудничества с Украиной,

– подчеркнул Николенко.

Почему Россия теряет влияние на Африку и как Украина изменяет баланс сил на континенте

Налаживание связей со странами Африки – это не только о визитах Дмитрия Кулебы, но и о других уровнях коммуникации и сотрудничества, в том числе работа дипломатов. Кроме Руанды и Мозамбика новые посольства Украины появятся еще в 8 странах Африки – наше государство увеличивает дипломатическое присутствие на континенте. А это значит, что работа по налаживанию связей и партнерства будет только усиливаться.

Однако говорить об Африке обобщенно – неправильно. Каждая страна разная, имеет свою специфику и свои особенности.

Госпожа посол Украины в ЮАР, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова в комментарии 24 Каналу отметила, что сомнений в победе Украины нет, однако нужно думать о перспективе, ведь после завершения войны нам нужно будет восстанавливать экономику и этому будут способствовать связи с другими государствами, в том числе и с ЮАР. По словам дипломата, наше государство должно всячески демонстрировать готовность к диалогу и сотрудничеству.

В то же время, посол Украины в Кении Андрей Праведник в комментарии 24 Каналу отметил, что работа украинских дипломатов продолжается на территории тех стран, которые находятся в зоне ответственности посольства – кроме Кении – это еще и Бурунди, Малави, Руанда, Союз Коморских островов, Танзания и Уганда. Что является проблемой для украинских дипломатов – так это российское влияние в отдельных странах, например, в Танзании. Однако украинская сторона продолжает работу и в этом направлении.

Андрей Праведник отметил, что у каждой страны есть свои интересы в сотрудничестве с Украиной. К примеру, Руанда заинтересована в сотрудничестве в сфере инфраструктурных проектов, Кения – в технологиях обработки земли и агробизнеса. Также есть перспектива сотрудничества в фармакологии и ветеринарной медицине. У Украины есть что предложить африканским партнерам.

Как мы уже упоминали, многие африканские страны сейчас придерживаются условной нейтральной позиции и только одна имеет четко пророссийскую позицию – Эритрея. В комментарии 24 Каналу представитель МИД Украины Олег Николенко рассказал, что контактов с этим государством у Украины нет. Наши дипломаты сейчас работают на тех направлениях, которые имеют перспективу, а пророссийская Эритрея, очевидно, ее не проявляет.

Диалога Украины и Эритреи сейчас нет. Эта страна в турне министра не входила. Мы сфокусировались на странах, где видим потенциал для стремительной активизации отношений, и те встречи, которые мы провели в Африке, вселяют в нас оптимизм,

– рассказал Олег Николенко.

В то же время на фоне второго визита украинской делегации во главе с Дмитрием Кулебой в африканские страны, россияне взволновались. И разволновались настолько, что вслед за нашей делегацией в Африку отправился главный дипломат страны-террориста Сергей Лавров. Очевидно, такие действия со стороны Москвы доказывают, что она теряет влияние на африканском континенте и делает все, чтобы удержаться там.

Они (россияне – 24 Канал) действительно ощущают угрозу, поскольку усилия Украины приносят конкретные результаты – положительные для Украины и негативные для России. Нам хорошо известно, что российские послы в Африке ходили по столицам и пытались "выкручивать" ноги, руки и головы африканским партнерам, заставляя их отменить визит или отменить планируемые встречи. Им это не удалось. Министр полностью выполнил программу, которую планировал. И, конечно, то, что Лавров бросился сейчас по следам Кулебы путешествовать по Африке свидетельствует о том, что Украина на шаг впереди,

– подчеркнул Олег Николенко.

Два турне в страны Африки – толчок к развитию отношений между Украиной и государствами этого континента. Однако наше государство взяло курс на развитие отношений не только с африканскими странами, но и с другими регионами, которым не уделяло достаточно внимания в течение всего времени с момента восстановления независимости.

Поэтому в дальнейшем министр Кулеба будет работать и над другими направлениями. Олег Николенко отметил, что в следующий раз Дмитрий Кулеба отправится в турне по странам Латинской Америки, однако дату и детали по понятным причинам не объявляют.

Визиты украинской делегации во главе с министром закладывают фундамент для развития межгосударственных отношений, а дальше дело за дипломатами. И опять же наша страна увеличивает дипломатическую миссию в Африке, открывая 10 новых посольств, поэтому работа будет продолжаться непрерывно.

Мирная миссия лидеров Африки: как этим может воспользоваться Украина

Уже скоро в Киев и Москву наведается делегация африканских стран – лидеров Южно-Африканской Республики, Сенегала, Египта, Республики Конго, Уганды и Замбии.

Лидеры африканских государств хотят представить собственный "мирный план" по войне России против Украины. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже провел переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и заявил, что оба согласились принять у себя делегации в июне.



Сирил Рамафоса / Фото из соцсетей президента ЮАР

Однако о роли ЮАР в "мирной инициативе" есть другие суждения. В частности, эксперты отмечают, что Южно-Африканская Республика решила выбрать роль посредника после того, как посол США в ЮАР Рубен Бригети обвинил руководство страны в военной поддержке России.

По словам дипломата, Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы в Россию с помощью судна, которое в декабре прошлого года пришвартовалось к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне. Конечно же, Рамафоса отверг обвинения, однако на фоне того, что в августе в ЮАР состоится саммит БРИКС, на который предварительно приглашен Путин, опровержение выглядит не слишком убедительно. Страна является подписантом Римского устава, поэтому на нее распространяется ордер на арест диктатора. Теперь Путина просят присоединиться к саммиту онлайн, чтобы арест не состоялся.

Поэтому эксперты часто подозревают, что ЮАР хочет восстановить свою репутацию и взять на себя роль миротворца.

Госпожа посол Украины в ЮАР, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова в комментарии 24 Каналу отметила, что идея о мирной миссии существовала до скандала, но заявление американской стороны могло стимулировать ЮАР и ее главу Рамафалоса к более решительным действиям.

Я думаю, что идея о контактах между африканскими лидерами и с Россией, и с Украиной существовала до того. То, что заявление американской стороны стимулировало президента Рамафоса присоединиться к такой инициативе – выглядит вполне вероятно,

– отмечает госпожа посол.

Но госпожа отмечает, что обвинения со стороны США имели и другие последствия, которые стали довольно неожиданными, ведь 25 мая представительницу Украины пригласили на консультации в штаб-квартиру Африканского национального конгресса – партии власти в ЮАР.

Там Любовь Абравитова изложила африканским дипломатам украинскую позицию и рассказала, что сейчас переживает наше государство. Эта встреча продолжалась 3 часа. Посол Украины смогла рассказать о позиции нашего государства, о причинах войны и других важных аспектах, ведь АНК в прошлом году назвал войну в Украине "конфликтом, спровоцированным США и НАТО". К слову, именно Рамафоса является главой этой партии. Поэтому сейчас мы наблюдаем за тем, что ЮАР становится все более склонной к диалогу.

Однако в Киев и Москву наведается интересная делегация, ведь тогда, когда ЮАР подозревается в сотрудничестве с Россией, Замбия поддерживает Украину, равно как и недавно Сенегал.

С позицией Египта не все так просто. Американское издание The Washington Post со ссылкой на "слитые документы" американской разведки сообщило, что Египет якобы планировал тайно отправлять боеприпасы в Россию. В США заявили, что подтверждений этой информации нет, однако впоследствии СМИ сообщили, что Каир решил сменить позицию и начать производство боеприпасов для Украины.

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В то же время в Офисе Президента четко подчеркивают, что единственная формула мира, которую планирует воплощать наше государство – мирный план Владимира Зеленского. Однако официальный Киев готов выслушать другие предложения.

Однако, какую выгоду может получить Украина от визита "мирной миссии" африканских лидеров? Исследовательница-африканист Марта Олейник-Демочко в первую очередь отмечает, что это возможность непосредственного контакта между государствами на уровне лидеров.

Это хорошая возможность прямого контакта с африканскими лидерами на самом высоком уровне. Президентские визиты будут освещать медиа африканских стран и Украина таким образом сможет донести правду непосредственно до самих африканцев. Это возможность показать им, что на самом деле действует Россия, а не те пропагандистские лозунги, которые им транслирует террористическое государство через прикормленные СМИ,

– подчеркивает эксперт.

То есть дело не только в том, с чем африканские лидеры едут в Киев, а в самом факте этого визита, который может сыграть в пользу нашего государства.

Однако если говорить о ЮАР, то в то, что эта поездка повлияет на позицию страны в отношении войны, не верит даже госпожа посол Украины Любовь Абравитова. В частности, потому, что партия власти считает то, что происходит в нашем государстве "прокси-войной".

Визит не изменит ничего (в контексте позиции ЮАР – 24 Канал). Однако мы не можем недооценивать его, ведь он важен с точки зрения того, чтобы познакомить тех лидеров, которые приедут в Украину, с ситуацией и последствиями российской агрессии и осознанием того, что эта война имеет много лиц и много последствий не только для Украины или Европы, но и для Африки,

– подчеркнула Абравитова.

Что ждет будущее украинско-африканских отношений

Самой первой и приоритетной задачей дипломатов, налаживающих контакт с африканскими странами, является поддержка Украины в этой войне и присоединение к антироссийским санкциям. Опять же, чем больше государств поддерживает нас, тем сильнее будет наша позиция в мире.

Однако на отношения с Африкой следует смотреть не только в контексте войны. Да, именно полномасштабное вторжение привело к этому сдвигу, потому что от действий россиян и продовольственная безопасность африканских государств была под угрозой. И все же, украинские дипломаты налаживают связи не для того, чтобы разрывать их после победы, правда?

Поэтому на отношения с африканскими государствами следует смотреть не только через призму войны. Хотя, кроме поддержки в ООН, Украина могла бы получить и военную помощь, например, от Египта, а может и других стран. Исследовательница-африканист Марта Олейник-Демочко отмечает, что этот вопрос нужно прорабатывать в кооперации с США и ЕС, как это происходило в случае с Марокко.

Важно! Однако кто-то может возразить, якобы мало ли у Африки собственных проблем? Даже в свое время Папа Римский выдал заявление о том, что из-за войны в Украине мир уделяет мало внимания Ближнему Востоку и Африке. И все же следует понимать, что мы не конкурируем с африканскими государствами за внимание к собственным проблемам, а наоборот, можем найти универсальное решение для многих государств через призму происходящего в нашей стране.



Украина сейчас борется с колониальным прошлым. Поэтому наш опыт может быть не только интересным, но и необходимым для государств, которые столкнулись с проблемами неоколониализма.

И все же, Африка – это о более широком сотрудничестве. В первую очередь, о торговле, которая может быть взаимовыгодной. Наша страна покупает на континенте сырье и продукты питания и продает аграрную продукцию и металлургическое сырье. Однако в этом направлении можно увеличить товарооборот между государствами и для этого есть все предпосылки.

Отношения с Африкой не следует рассматривать только с позиции войны, хотя этот момент сейчас очень важен. Это работа на перспективу. Много лет Африка была на периферии украинской внешней политики и поэтому сейчас такой результат. Подход к континенту должен быть системным – политика, информация, культура, экономика, образование. Только при таких условиях нам удастся наладить сотрудничество, воплотить совместные взаимовыгодные проекты,

– подчеркивает Олейник-Демочко.

Поэтому украинской стороне еще есть над чем работать, однако все же мы видим тектонические сдвиги на континенте, где есть влияние российской пропаганды. Сейчас важно показать африканским странам не только то, что Россия годами лгала об Украине, но и доказать, что мы – нужный для них партнер, который может поделиться своим опытом, заинтересованный в сотрудничестве и экономических связях.

В послевоенном мире это будет очень важным и поможет в росте экономики нашего государства после кризиса, вызванного полномасштабным вторжением.